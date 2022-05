Petróleo dispara mais de 3% após UE propor embargo ao petróleo russo

Os preços do petróleo estão a subir esta quarta-feira, 4 de maio, em reação à proposta da Comissão Europeia (CE), endereçada por Ursula Von der Leyen, que prevê o fim das importações da matéria-prima produzida na Rússia até ao final de 2022. A proposta ainda requer aprovação dos 27 estados-membros da União Europeia (UE) para o embargo ser aprovado.

Em Nova Iorque, o WTI aumenta 3,63% para os 106,13 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 3,43% para os 108,57 dólares em Londres.

As medidas da CE incluem a eliminação gradual do fornecimento de petróleo russo dentro de seis meses e produtos refinados até o final de 2022, disse Von der Leyen. A presidente da CE, no entanto, também se comprometeu a minimizar o impacto nas economias europeias.

Os investidores aguardam um anúncio da Reserva Federal norte-americana (Fed) esta quarta-feira, antecipando a intensificação dos esforços para reduzir a alta inflação, elevando as taxas de juros e reduzindo o seu balanço.

Os preços do petróleo “permanecem num padrão de espera antes das sanções da UE e da Fed”, afirmou Stephen Innes, da SPI Asset Management.

Nos Estados Unidos, os stocks de petróleo e combustíveis caíram na semana passada, segundo fontes do mercado que citam números do American Petroleum Institute. Os stocks de petróleo caíram 3,5 milhões de barris na semana que encerrou em 29 de abril.