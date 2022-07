Petróleo em destaque – Brent rejeita quebra abaixo dos 100$

Historicamente, em períodos de inflação elevada, o petróleo é mesmo a matéria-prima com maior histórico de ganhos, não sendo por isso de estranhar que já há quem aponte os 150$ como a próxima grande zona de resistência. Mas fará isto realmente sentido?

Quando falamos do petróleo, falamos da relação entre a oferta e a procura da matéria-prima. De entre as principais notícias que têm vindo a afetar este ativo em 2022, destaca-se alguns dos mais importantes: a força do dólar, os investidores que se questionam se a crise atual vai ou não evoluir para uma recessão (fator que limita a procura), o impacto da inflação e consequente subida dos juros, fatores geopolíticos, problemas de refinação que condicionam a oferta e o endividamento das empresas e famílias que, em cenário de aumento dos juros, passam a estar condicionados.

O mercado de matérias primas

O ano de 2022 está marcado por vários acontecimentos imprevistos que ainda têm um forte impacto no mercado das matérias-primas e causam uma volatilidade de preços acima da média. Perturbações nas cadeias de abastecimento, bloqueios comerciais na China, guerra na Ucrânia, fricção entre os EUA, China e Rússia ou o êxodo dos investidores do setor da tecnologia de risco. Todos estes fatores fizeram com que as matérias-primas atraíssem a atenção dos mercados como uma classe de ativos central e “porto seguro” e continuassem a ganhar popularidade tanto entre os traders como entre os investidores.

O interesse crescente no mercado de matérias-primas aumentou a volatilidade não só dos próprios contratos sobre matérias-primas, mas também dos preços das empresas cotadas. Isto fez com que regressasse o bull market neste mercado.

Apesar dos compradores terem entrado com força na zona dos 100$, historicamente o segundo semestre apresenta melhor performance que o primeiro. O cenário mais lógico seria a negociação no intervalo entre os 100$ e 135$, até algo de relevante se alterar no cenário macroeconómico.

De salientar os últimos desenvolvimentos neste mercado que suportam a recuperação do ativo.

A visita de Joe Biden à Arábia Saudita não resultou em nenhum anúncio de aumento na produção de petróleo saudita;

Por outro lado, os Estados Unidos esperam que a produção aumente. Já a Arábia Saudita diz que os níveis de produção devem aumentar nos próximos anos;

Segundo jornalistas do setor, a Arábia Saudita vai propor uma medida que compensaria outros países da OPEP+ pelo aumento da produção de petróleo saudita;

A Arábia Saudita afirma que o mercado não está a ver uma escassez de petróleo, mas uma escassez da capacidade de refinação. Uma situação semelhante ocorreu em 2007-2008, que acabou por fazer o preço do petróleo subir para níveis que resultaram na destruição da procura;

O próximo relatório do DOE será fundamental para avaliar a procura de combustível nos Estados Unidos. O último relatório mostrou que a quantidade de combustível fornecida ao mercado caiu significativamente. No entanto, alguns dizem que foi simplesmente para compensar o aumento da oferta antes do feriado de 4 de Julho;

Parece que a luta e a agitação social na Líbia podem ter chegado ao fim. Em tese, a produção de petróleo no país volta a ser de cerca de 1,2 milhões de barris por dia;

O Irão assinou um Memorando de Entendimento com a Gazprom russa. O MoU abre caminho para cooperação no setor de energia entre Rússia e Irão.

O preço deverá continuar suportado na zona dos 100$ no segundo semestre, no entanto, se nada se alterar acima dos 135$, a procura será fortemente condicionada. Resta-nos perceber se existe efetivamente um risco da economia entrar em recessão e se a inflação está para ficar.

