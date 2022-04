PGR preocupada com cibercrime em Portugal: “Expansão do fenómeno tornou-se galopante”

A procuradora-geral da República pediu esta quarta-feira o reforço da capacidade do Ministério Público para tratar os crimes no ciberespaço e a implementação de mais e melhores meios informáticos por parte das empresas, instrumentos que sejam capazes de prevenir aas crescentes ameaças às redes de comunicações.

“Os dados disponíveis referentes à cibercriminalidade apontam para um muito significativo aumento das entradas e pendências de inquéritos em 2020 e 2021, por comparação com os anos precedentes, correspondendo a tendência à registada à escala global após a eclosão da pandemia”, alertou Lucília Gago, no seu discurso na cerimónia de abertura do ano judicial.

“A expansão do fenómeno tornou-se galopante, com as denúncias apresentadas ao Ministério Público (MP) a mais que duplicar de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021, apontando os mais recentes dados disponíveis para um enorme aumento dos casos em 2022”, advertiu a procuradora-geral, no evento que regressa ao Supremo Tribunal de Justiça dois anos depois.

O cibercrime é aliás um dos três fenómenos criminais prioritários nos objetivos estratégicos para o triénio 2022-2024, a par coma corrupção e os crimes conexos e a violência de género.

Lucília Gago fez ainda referência ao “persistente” défice de recursos materiais e humanos nas instituições judiciais, aos desafios de proteção dos adultos vulneráveis, reforço da atenção aos jovens e aceleração da transformação digital nos tribunais, até porque a Covid-19 e o conflito militar na Ucrânia trazem “acrescidas exigências” ao MP e à Justiça devido à consequente crise económica e à fragilização das populações.

“O combate intransigente aos fenómenos criminais especialmente graves, integrados quer na cibercriminalidade, quer na criminalidade económico-financeira, quer ainda na criminalidade violenta e organizada não se faz com a investigação criminal orientada exclusivamente para a aplicação de uma pena aos agentes dos crimes”, afiançou Lucília Gago. E remata: “É indispensável assegurar que estes não retiram qualquer vantagem económica da sua prática privando-os, sem contemplações e sem exceções, dos benefícios económicos gerados pela atividade criminosa”.

A procuradora-geral da República concluiu a sua intervenção com votos de um ano judicial de “aquisições, positivas e substantivas” em prol de mais e melhor justiça.