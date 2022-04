Pinterest vai bloquear desinformação sobre a crise climática

O Pinterest alterou a sua política e vai passar a censurar todo o conteúdo que distorça ou negue a realidade da crise climática, quer sejam anúncios publicitários ou conteúdo “orgânico”. Uma medida que visa combater a propagação de informação falsa naquela rede social.

De acordo com a responsável máxima pelas diretrizes impostas pela rede, citada pelo The Guardian, “o Pinterest acredita em cultivar um espaço confiável para aqueles que usam a plataforma”. Sarah Bromma sublinha que esta medida é mais um passo na tentativa de “combater a desinformação e criar um espaço seguro online.”

Da mesma forma, o Pinterest já tinha excluído a partilha de informações falsas relacionadas com a Covid-19 e respetiva vacinação, durante a pandemia.

Michael Khoo lidera uma unidade anti-desinformação, que é parte da organização Friends of the Earth, elogiando a decisão tomada. “A desinformação climática em plataformas digitais é uma ameaça séria ao apoio do público, que é necessário para resover a crise climática”, reitera.