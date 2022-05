PJ realiza buscas no centro de apoio a refugiados da câmara de Setúbal

A Polícia Judiciária está hoje a realizar buscas na Linha de Apoio a Refugiados (LIAR) da Câmara de Setúbal, revela o “Expresso”.

As buscas têm lugar no dia em que a Assembleia Municipal de Setúbal vai apreciar duas moções de censura ao executivo camarário liderado pela CDU, devido à polémica em torno da receção de refugiados ucranianos por cidadãos russos com ligações ao Kremlin.

Também hoje, o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal Pavlo Sadokha vai ser ouvido no Parlamento no âmbito desta polémica.