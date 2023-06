Adicionalmente, a Plum introduz também “Alertas de Preço”, que permitem ao cliente definir preços-alvo das ações.

21 Junho 2023, 14h45

Plum lançou duas novas funcionalidades inteligentes para investidores da bolsa em Portugal. Estas funcionalidades têm como objetivo melhorar o conhecimento do cliente sobre o seu portfólio e fornecer informações atempadas de forma a fazerem decisões sobre os seus investimentos.

Antes de decidirem investir, os clientes Plum podem agora acompanhar instrumentos financeiros que lhes interessem a partir das “Listas de Referência”.

Isto permite aos clientes monitorizarem ações num só lugar, dando-lhes uma melhor compreensão tanto como do portfólio e tanto como no mundo de investimento geral, explica a fintech.

Adicionalmente, a Plum introduz também “Alertas de Preço”, que permitem ao cliente definir preços-alvo das ações.

De seguida, a app notifica automaticamente o cliente quando o preço da ação cai ou sobe para o nível anteriormente definido.

“Os clientes podem definir a quantidade de notificações inteligentes que desejarem para melhor supervisionar todas as ações no seu radar para a compra, enquanto a Plum as atualiza automaticamente de acordo com os movimentos de preço importantes”, refere a Plum.

A Plum lançou investimentos na bolsa para clientes portugueses em janeiro de 2023 e oferece agora até 3.000 ações americanas para os clientes investirem, avança o comunicado.

Elise Nunn, gestora de produtos, explica que “em parte graças a uma conscientização e acesso à bolsa de valores nos últimos anos, temos visto muitos clientes a juntarem-se à nossa plataforma para tentar investir para eles mesmos. No entanto, reparamos que estes clientes precisam de um equilíbrio entre automatização e controlo de forma a assegurar que investem responsavelmente”.

“Ambas as novas funcionalidades têm automatização como razão de ser, partindo barreiras que outrora tornavam impossíveis os investimentos”, refere a empresa.

“Da mesma que forma que marcas artigos de roupa online como favorito, podes agora rastrear ações através de listas de referências receber alertas da Plum quando um preço for atingido. Isto ajuda os clientes posicionarem-se inteligentemente para investirem sensivelmente e aumentarem o seu património”, conclui.