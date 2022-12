PME inovadoras frente à competição europeia

O número de executores empresariais de atividades de Investigação conheceu, nos últimos 25 anos, um crescimento assinalável. Duplica entre 1995 e 2001, com o recenseamento à data de 234 para 568 firmas e para 3 740 em 2019, quase sete vezes mais nesse último ano.

A mudança técnica assume-se como fator chave de competitividade.

Entre 2001 e 2018, segundo escalão de dimensão, o número de microempresas (até 9 pessoas ao serviço) a desenvolver ID foi o que mais aumentou, mais de catorze vezes. Pequenas empresas (10 a 49 pessoas ao serviço) a desenvolver I&D, aumentou sete vezes e médias empresas (50 a 249 pessoas ao serviço) a desenvolver I&D, aumentou quatro vezes. O número de empresas de maior dimensão (250 e mais pessoas ao serviço) a desenvolver I&D em Portugal também aumentou, mas o seu valor não chegou a triplicar (2,4 vezes mais).

Uma rápida pesquisa pelo número de projetos ID apoiados no Portugal 2020 dá conta de 3 333 operações de investimento aprovadas (30 de setembro 2022), destinadas à promoção do investimento das empresas em inovação e investigação (Prioridade de Investimento 02), quase o dobro daqueles no quadro comunitário anterior (1 728).

Agora, mais ambição e risco desta “crosta de excelência” frente à competição europeia.

No triénio 2018-2020, 48% das empresas portuguesas reportaram atividades inovadoras num universo de, aproximadamente, 13 500 (Community Innovation Survey, 2020). Destas, 1,1% das empresas obtiveram financiamento através do Programa-Quadro (PQ) Horizon 2020 da União Europeia, sendo que 1,0% utilizaram-no para investigação e inovação. Face ao período anterior (2016-2018), verificou-se um decréscimo no apoio financeiro proveniente do PQ Horizon 2020 e respetiva utilização em I&D ou outras atividades de inovação (-2,9 p.p. no apoio e -1,4 p.p. na utilização, respetivamente).

Porque revela, em termos absolutos, o crescimento de executores de ID empresarial (sem precedentes) a ausência de um efeito equivalente no número de participantes empresariais, em especial PME, no PQ?

Essa questão é levantada no projeto SME Take-off: Determinants of Participation for Future European Research. cofinanciado pelo Sistema de Incentivos à I&DT (Investigação & Desenvolvimento Tecnológico), integrado no Programa Operacional Competitividade e Internacionalização/Programa Operacional Regional de Lisboa 2014-2020, apoiado pelo FEDER no âmbito do Portugal 2020, em copromoção pela COIN (Conhecimento Intensivo – Consultadoria em Inovação, Lda.) e o CIES-IUL (Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa).

A literatura, em particular europeia, abordou o problema. Explicações para o envolvimento (limitado) das PME nos PQ podem encontrar-se em determinadas barreiras que (ainda) impedem a participação.

São apontados: i) desconhecimento do (complexo) sistema de regimes de apoio existentes; ii) obstáculos substanciais na elaboração propostas, convincentes, devido a tempo e recursos limitados e acesso inadequado a competências e conhecimento (incluindo competências linguísticas); iii) dificuldades na identificação de parceiros e na construção e gestão de consórcios internacionais; iv) acesso limitado a outro financiamento para complementar os fundos da União Europeia, quando necessário.

Além destes, o critério de seleção relacionado com a capacidade operacional, exigindo aos candidatos competências e qualificações profissionais necessárias para concluir a ação ou programa de trabalhos proposto, pode representar outro obstáculo para as PME, em especial para novos participantes que não podem investir em grandes equipas ou infraestruturas antes de obter o financiamento.

Iniciativas académicas, institucionais e associativas em Portugal dão conta, de forma parcial, do problema. Dados oficiais realçam a importância da participação do sector privado e, em particular, das PME nos sete anos do PQ Horizon 2020, com a participação de um total de 526 empresas, das quais 318 PME.

Neste momento, o consórcio SME Take-off conduz inquérito a praticantes e empresas ausentes nos programas de apoio. O objetivo é o desenho e desenvolvimento de serviço de facilitação para atender às solicitações e satisfazer necessidades destes potenciais utilizadores específicos para a intensificação e alargamento da participação das PME portuguesas nos programas de investigação e inovação competitivos, à escala europeia.