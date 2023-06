São quase 23 mil as pequenas e médias empresas (PME) nestas áreas, que empregam mais de 148 mil pessoas, cujo volume de vendas supera os 20,440 milhões de Euros.

23 Junho 2023, 21h33

As empresas do sector das áreas de tecnologias de informação, comunicação e eletrónica têm vindo a trilhar um caminho além-fronteiras na última década e com os softwares de fabrico nacional a estarem já presentes em mais de 90 países.

São quase 23 mil as pequenas e médias empresas (PME) nestas áreas, que empregam mais de 148 mil pessoas, cujo volume de vendas supera os 20,440 milhões de Euros.

“Registando níveis de dinamismo elevado no emprego, inovação contínua e upgrades em soluções tecnológicas, as empresas nacionais do sector TICE têm vindo a ganhar papel de destaque no mercado internacional, fazendo mais inovação in-house do que a média Europeia”, refere a associação alemã Fraunhofer numa análise sobre o sector.

“Neste sentido, têm sido realizadas várias ações que visam o envolvimento de representantes das PME´s a centros de investigação de referência a nível europeu, a associações empresariais representativas dos diferentes subsetores nos mercados alvo, importadores, investigadores, entre outros interessados. Uma das finalidades é consciencializar alguns mercados europeus para o grau de especialização tecnológica e produtiva do setor TICE em Portugal, que é equiparado com qualquer outro país a nível mundial. Desta forma, as PME´s terão mais oportunidades (inserção em cadeias de valor internacionais), logo, com impacto direto ao nível da criação de mais emprego e riqueza”, explica ainda a nota.