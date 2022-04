Polícias realizam mandados de prisão no caso do avião com droga em que viajou João Loureiro (com áudio)

A Polícia Judiciária portuguesa e a Polícia Federal brasileira estão a cumprir hoje nos dois países mandados de busca e prisão no caso do avião com droga que transportava João Loureiro em janeiro de 2021.

Numa nota publicada na página da internet, a Polícia Federal brasileira refere que está a realizar hoje a Operação Descobrimento com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína.

A Polícia Federal avança que estão a ser cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva nos estados brasileiros da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco.

Em Portugal, a PJ e acompanhada por polícias brasileiros cumpre três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva no Porto e em Braga.

Fonte policial disse à Lusa que a PJ e a Polícia Federal estão a realizar uma operação no norte e em Lisboa relacionada com a avião que transportava o advogado e ex-presidente do Boavista João Loureiro em janeiro de 2021 e que no seu interior tinha mais de meia tonelada de cocaína.