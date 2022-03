Polónia quer deixar de usar petróleo russo até ao final do ano

A Polónia já começou a delinear o seu plano para se tornar energeticamente independente da Rússia, de acordo com a “Reuters”, apontando como meta o final deste ano para o fim da importação de petróleo daquele país e de carvão até ao final de maio.

“Vamos impor um embargo total ao carvão russo e espero que, até abril, o mais tardar em maio, tenhamos abandonado completamente o carvão russo”, avançou o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki durante uma conferência de imprensa.

“Faremos tudo para deixar de utilizar o petróleo russo até ao final deste ano”, disse ainda o governante.

A dependência energética do Ocidente face à Rússia tem vindo a ser amplamente discutida, estando já a ser colocadas em cima da mesa alternativas de fornecimento com os países do Golfo.

A Alemanha anunciou esta quarta-feira a decisão de declarar um “alerta antecipado” para uma possível emergência no fornecimento de gás da Rússia, uma medida que visa precaver o risco de interrupção ou interrupção dos fluxos de gás natural daquele país.

O alerta precoce está previsto no plano de emergência de gás da Alemanha, sendo a primeira de três etapas, pelo que ainda não implica a intervenção do Estado para racionar o gás.

O ministro da Economia, Robert Habeck, pediu aos consumidores e empresas que moderem o consumo, argumentando que “cada quilowatt-hora conta”.

Na semana passada, o Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, revelou que a UE quer “desenvolver uma forte parceria com os países do Golfo” para deixar de depender do petróleo e gás russos.

“Estamos à procura de outros fornecedores e aqui no Golfo há vários que nos podem fornecer petróleo e gás. Especialmente aqui no Qatar”, disse o diplomata espanhol no âmbito do Fórum de Doha.