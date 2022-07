Poluição do ar aumenta à medida que ondas de calor varrem toda a Europa

A poluição do ar está a aumentar em toda em todo o Reino Unido, França e sul da Europa, num momento em que a temperaturas atingem níveis recordes e decorrem incêndios florestais um pouco por toda a Europa.

Segundo a “Reuters” cientistas do Serviço de Monitorização da Atmosfera da União Europeia (CAMS) alertaram, esta terça-feira, para níveis de poluição de ozónio em todo o sul e oeste da Europa, que podem afetar em breve as regiões noroeste.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece um limite de exposição ao ozono de oito horas ao nível da superfície de 100 microgramas. O sudeste de Inglaterra, o norte de França e a região do Benelux estão atualmente a registar concentrações diárias superiores a 120 microgramas.

“Os impactos da qualidade do ar não são insignificantes em relação a esta onda de calor”, disse Mark Parrington, cientista sénior do CAMS.

A poluição do ozono forma-se quando o calor e a luz solar interagem com gases de efeito estufa, como óxido nitroso, monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis libertados durante a queima de combustíveis fósseis. A produção de ozónio acelera durante uma onda de calor, explica Parrington. Cientistas dizem também que a poluição do ozónio aumentará com as mudanças climáticas.

O ozono de nível superficial é conhecido por piorar doenças respiratórias e cardiovasculares, e tem sido associado ao aumento das taxas de mortalidade. A exposição de longo prazo à poluição do ozono é responsável por 55 mil mortes prematuras anualmente na Europa, de acordo com um estudo de 2019 na revista Environmental Research Letters.

Além da poluição do ozono, existem outras preocupações com a qualidade do ar. Incêndios florestais em Portugal, Espanha e França nos últimos dias libertaram fumo sufocante contendo material fino e inalável conhecido como P.M. 2.5.

“As partículas de fumo são uma das formas mais tóxicas de partículas que podemos gerar”, assegura Athanasios Nenes, químico do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne. “Quando respiramos [as partículas] aumentam as probabilidade de ter todos os tipos de cancro”, acrescenta. Aqueles que já sofrem de doenças cardiovasculares ou respiratórias correm maior risco.