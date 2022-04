Porta-voz do Kremlin desmente mudanças sobre exigência para o pagamento de gás russo em rublos

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou esta sexta-feira, 22 de abril ter havido quaisquer mudanças sobre as exigências a empresas estrangeiras de consumarem o pagamento das importações de gás russo na moeda oficial do país, o rublo, segundo a “Reuters”.

O Reino Unido concedeu uma licença especial à Gazprombank, da Rússia, que permite pagamentos até ao final de maio. No entanto, no entender do governo de Moscovo, tal licença não altera o decreta aprovado pelo Kremlin de que o pagamento pelas importações terá de ser feito em rublos.

Peskov disse que todos os prazos para os pagamentos foram estabelecidos no decreto presidencial de Putin no final de março, e os acordos devem ser realizados de acordo com essa ordem.

No início da semana, Peskov disse que ainda havia tempo para os chamados países “hostis” passarem para pagamentos de gás em rublos que vencem em maio.

Recorde-se que no dia 30 de março, Vladimir Putin anunciou que o fornecimento de gás russo teria que ser pago, a partir de 1 de abril, em rublos. Caso os compradores não cumpram com a condição, tal será considerado uma quebra de contrato e o fornecimento será suspenso, segundo o decreto assinado pelo presidente Rússia que envia um alerta claro à Europa, dependente em um terço do gás de Moscovo.

Os compradores deverão depositar numa conta especial no banco da Gazprom, a energética estatal russa, o dinheiro em moeda estrangeira, que será utilizado para a compra de rublos. Estes serão reenviados aos compradores de gás de forma a que possam concluir os pagamentos.

A decisão foi contestada pelos responsáveis europeus, recordando que os contratos foram assinados em euros ou dólares.