As dificuldades na utilização do Portal das Matrículas, é o principal motivo de queixa pelos Encarregados de Educação, gerando 24.3% das queixas , já a falta de vagas, principalmente no ensino pré-escolar, é responsável por 21% das reclamações.

8 Setembro 2023, 17h01

Entre o mês de julho e o início de setembro, o Portal da Queixa recebeu um total de 579 reclamações dirigidas ao sector da Educação, o que representa um aumento de 39,5% face ao período homólogo do ano passado.

As dificuldades na utilização do Portal das Matrículas, é o principal motivo de queixa pelos Encarregados de Educação, gerando de 24,3% das queixas , já a falta de vagas, principalmente no ensino pré-escolar, é responsável por 21% das reclamações.

As dificuldades na obtenção dos livros escolares, relacionadas com os vouchers MEGA, são o terceiro motivo de queixa, com 17% das queixas sobre o acesso, falta ou atraso dos vouchers. Cerca de 16,8% das reclamações estão relacionadas com problemas na devolução dos manuais escolares.

De acordo com uma análise feita pelo Portal da Queixa às reclamações entregues, nos últimos dois meses o ministério da Educação foi alvo de 52,3% de queixas e a plataforma MEGA recebeu 14,7%.

Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa e CEO da Consumers Trust, afirma que “infelizmente, todos os anos, a marcar o regresso das aulas, constatamos na plataforma o avolumar de relatos de experiências negativas de pais e encarregados de educação”, salientando que “antevemos ainda que, este mês, a tendência de crescimento do volume de reclamações se vá manter devido à subida de 14% do preço do material escolar, motivo que certamente vai gerar muitas queixas na plataforma”.