11 Setembro 2023, 21h21

A cidade de Portimão, considerada por muitos a capital do Barlavento Algarvio, representa o concelho com a maior procura de investimento estrangeiro no Algarve.

De acordo com dados reunidos pela RE/MAX, a zona mais ocidental do Algarve (barlavento) condensou em torno de 60% da procura estrangeira, comparando com “os 40% dos concelhos mais a este, integrados no sotavento algarvio”. Em destaque esteve o concelho de Portimão, que representa 23,6% do total na região, ou seja, quase um quarto do total da procura.

Quanto à preferência de compra, 71% mostraram-se mais favoráveis à aquisição face ao arrendamento dos imóveis.

“O Algarve tem-se afirmado como um importante polo de atração de investimento estrangeiro, por se tratar de uma região com caraterísticas marcadamente turísticas e que apresenta oportunidades no mercado imobiliário”, justifica a RE/MAX em nota de imprensa sobre o relatório, cujos dados dizem respeito aos primeiros oito meses deste ano.

Entre janeiro e agosto, “o segmento habitacional foi o mais procurado, tendo representado cerca de 83,5% da procura global de investimento internacional no Algarve”.

A seguir a Portimão seguem-se Albufeira, com 11,3%, Lagos, com 8,2%, e Silves, com 7,5%.

Quanto aos concelhos do sotavento, Loulé regista 8,9%, seguido de Faro (8,8%), Tavira (8,6%) e Olhão (6,6%).

“Os clientes internacionais elegem cada vez mais a região algarvia para aposta em produto imobiliário”, nota Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal, sublinhando que se trata “de uma zona de expansão que se tem posicionado não só como um destino turístico, mas também na fixação de residentes não habituais”.

De acordo com a mesma responsável, apesar de o “segmento habitacional sobressair na procura global de investimento internacional no Algarve”, é possível identificar “algumas diferenças entre as duas principais nacionalidades estrangeiras”, com os cidadãos brasileiros a representarem uma maior procura na aquisição de apartamentos em relação aos cidadãos ingleses nos primeiros oito meses do ano; porém, “nas moradias o cenário inverte-se, com uma clara predominância do interesse dos investidores ingleses”, esclarece Beatriz Rubio.