20 Junho 2023, 18h06

O Porto de Aveiro abriu procedimento de manifestação de interesse para três parcelas na Zona de Atividades Logísticas e Industriais do Porto de Aveiro, com área total de 192.090 m2, para unidades industriais do sector eólico offshore.

“Este procedimento reforça o posicionamento que o Porto de Aveiro e a região têm assumido no quadro do desenvolvimento da indústria e da logística para a produção de energia eólica, bem como a localização estratégica que os Portos de Aveiro e da Figueira da Foz assumem para a implementação das áreas offshore de produção de energias renováveis atlânticas”, refere aquela entidade em comunicado.

Na primeira parcela, com uma área de mais de 82 mil m2, “a concessionária deverá garantir a utilização de cais existente ou solução inovatória, a aprovar pela Administração do Porto de Aveiro (APA), para importação e exportação, por via marítima, dos produtos com destino ou provenientes da unidade”.

A ocupação conjunta das parcelas A, B e C obriga a concessionária “a respeitar o traçado da via de segurança existente ou, em alternativa, custear a sua reconfiguração no sentido este/oeste, mediante prévia aprovação da APA”. “A instalação de equipamentos com altura igual ou superior a 52 metros fica condicionada à obtenção de parecer favorável das entidades competentes”.

A segunda parcela tem um pouco menos de 40 mil m2. A concessionária está sujeita ao mesmo regulamento. No caso da ocupação conjunta das parcelas B e C obriga a concessionária a respeitar o traçado da via de segurança existente ou, em alternativa, custear a sua reconfiguração no sentido este/oeste, mediante prévia aprovação da APA.

Finalmente, a parcela tem mais de 70 mil m2. “A concessionária fica obrigada a construir um cais adjacente à parcela, com 200 metros de comprimento, de acordo com a localização e especificações técnicas a indicar pela APA, no qual gozará de prioridade na acostagem de navios que movimentem as suas cargas”.