Porto Santo com nova ligação aérea direta com o Porto de baixo custo

O Porto Santo vai contar, a partir de domingo, com uma nova ligação aérea direta com o Porto, assegurada pela easyJet, a primeira companhia de baixos custos a operar regulamente para a ilha, anunciou a ANA – Aeroportos de Portugal.

“Este é um novo destino para o Aeroporto do Porto e uma nova companhia aérea para o Aeroporto do Porto Santo”, lê-se na informação distribuída pela ANA.

A ligação tem uma frequência de dois voos semanais, realizados à quinta e domingo, até outubro.

A ANA Aeroportos de Portugal|VINCI Airports aponta que esta nova ligação “reforça o seu compromisso com a Região Autónoma da Madeira – ilha do Porto Santo, num esforço conjunto na recuperação e aumento da conectividade, um passo fundamental para a dinamização do turismo doméstico e da economia local”.

Nesta frequência vai ser utilizado um A320, com capacidade para 186 passageiros, o que representa um aumento de cerca de 19 mil lugares (ambos os sentidos) para o Porto Santo, adianta.

Complementa que esta nova rota “faz parte do reforço da base da easyJet no aeroporto do Porto que contará, no verão de 2022, com seis aeronaves (mais duas do que no verão de 2021)”.

O responsável comercial da ANA, Francisco Pita, citado na informação, afirma que a ligação “vem simultaneamente aumentar a conectividade aérea da ilha do Porto Santo, beneficiando o turismo, mas também os residentes em Porto Santo que passam a contar com um novo voo doméstico regular direto”.

“Esta operação resulta de um trabalho conjunto da companhia aérea, da ANA Aeroportos de Portugal — VINCI Airports e das entidades turísticas com vista à recuperação sustentável da economia e do turismo das regiões em que estamos inseridos”, sublinha.