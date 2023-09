A multinacional de transporte de mercadorias Ocean Network Express (ONE) inicia na próxima o novo serviço semanal Latin-East-Coast Europe Express (LUX), que ligará a Europa e o Mediterrâneo a portos da Venezuela, Uruguai e Brasil.

8 Setembro 2023, 17h30

O mercado do transporte marítimo de contentores vai ter uma evolução a partir da próxima semana, quando arrancar um serviço direto entre o porto de Lisboa e os da costa leste da América do Sul. A Ocean Network Express (ONE), com sede em Singapura, prepara-se para lançar uma ligação semanal entre a Europa e o mar Mediterrâneo a zonas costeiras de países como Brasil, Venezuela e Uruguai.

O Jornal Económico (JE) falou com a diretora geral da ONE Portugal sobre este novo serviço, designado Latin-East-Coast Europe Express (LUX), que revelou que a escala na capital portuguesa acontecerá todas as segundas-feiras. “Será operado por uma frota de oito navios, com capacidade variando entre os três mil e os quatro mil TEUs aproximadamente, totalizando cerca de 30 mil TEUs”, revelou Isabel Azeredo.

A viagem inaugural do LUX partirá de Montevideu, no próximo dia 17 de setembro. Inicialmente, estava prevista para a véspera, sendo que a rotação seguinte: Roterdão (Países Baixos), London Gateway (Reino Unido), Hamburgo (Alemanha), Antuérpia (Bélgica), Lisboa (Portugal), Algeciras (Espanha) Santos (Brasil), Paranaguá (Brasil), Montevidéu (Uruguai), Buenos Aires (Venezuela), Itapoá (Brasil), Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro (Brasil), Algeciras e Roterdão.

