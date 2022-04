Portos de menor dimensão vão ter plano plurianual de dragagens

Uma das novidades do programa de Governo apresentado hoje, dia 1 de abril, assenta na decisão de “executar um plano plurianual de dragagens e de monitorização de infraestruturas marítimas dos portos pequenos, no sentido de manter as condições de operacionalidade e segurança aos níveis adequados”.

Outra medida elencada neste domínio passam por descarbonizar o transporte marítimo, “prosseguindo a política de descarbonização e redução de emissões atmosféricas nos portos e no transporte marítimo, nomeadamente desenvolvendo uma rede de ligação elétrica dos navios nos portos”.

“Apoiar a indústria nacional de reparação e construção naval, promovendo a sua capacidade junto de segmentos de mercado específicos com vista a potenciar as exportações”, é outra medida enunciada no programa do novo Governo de António Costa.