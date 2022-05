Portugal 2020 atinge 73% de taxa de execução a 31 de março

“De acordo com o Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia N.º 28, com informação reportada a 31 de março de 2022, o Portugal 2020 atingiu no primeiro trimestre de 2022 uma taxa de compromisso de 114% e uma taxa de execução de 73%” refere o comunicado da Agência para o Desenvolvimento e Coesão.

Face a dezembro de 2021, a despesa executada aumentou 622 milhões de euros, sendo de destacar, com maiores taxas de execução face ao fundo programado, os domínios temáticos do capital humano com 80%, da inclusão social e emprego com 75% e da competitividade e internacionalização com 74%.

“A iniciativa REACT_EU (FEDER e FSE) com uma tranche inicial de 1.594 milhões de euros, a qual será reforçada durante o ano de 2022 com um montante de 545 milhões, atingiu neste primeiro trimestre uma taxa de compromisso de 97% e uma taxa de execução de 62%”, lê-se ainda no comunicado.

A despesa executada aumentou 30 milhões de euros face a dezembro de 2021, “sendo de destacar com maior taxa de execução face ao fundo programado, o PO CI com 64%”, acrescenta a agência.

Os Programas de Desenvolvimento Rural abrangidos pelos fundos Next Generation EU (PRR), com uma tranche de 354 milhões de euros, atingiram neste primeiro trimestre uma taxa de compromisso de 61% e uma taxa de execução de 22%.

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão explica que tratando-se de Fundos do pacote Next Generation EU, o seu reporte faz-se, no boletim, de forma autónoma face aos fundos do Portugal 2020.

“Os apoios do Portugal 2020 traduzem-se em importantes realizações nos diversos domínios temáticos, nomeadamente no domínio da competitividade e internacionalização, com mais de 44,1 mil empresas apoiadas nos diversos sistemas de incentivos, estando incluído neste número uma pequena parte das empresas do Apoiar (a maioria estão integradas nos apoios REACT); mais de 6,7 mil empresas apoiadas em ações de internacionalização e mais de 75 mil trabalhadores apoiados para formação em contexto empresarial”, lê-se no comunicado.

Outro dos domínios apoiado pelo Portugal 2020 é o da inclusão social e emprego. Ao todo 104,8 mil pessoas beneficiaram de apoios à contratação; atingiram-se mais de 2,2 milhões de participações em ações de formação; registaram-se mais de 24,9 mil participações de pessoas com deficiência e incapacidade e mais de 150,9 mil estágios profissionais e foram apoiados 896 equipamentos sociais e de saúde. Já no domínio do capital humano, mais de 306 mil jovens apoiados em vias profissionalizantes (básico e secundário); mais de 27 mil jovens e adultos apoiados em cursos pós secundário; mais de 91 mil adultos apoiados em modalidades de longa duração de dupla certificação e mais de 7 mil apoios para bolseiros em formação avançada.

No domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos foram apoiadas intervenções na área da proteção contra incêndios florestais que abrangem uma população superior a 9 milhões de habitantes e 86 infraestruturas de proteção civil; abrangidos cerca de 9,6 mil agregados familiares em intervenções para a melhoria do consumo de energia das famílias e apoio a ações de reabilitação urbana que atingem mais de 9,1 milhões de m2 e mais de 759 mil m2 em área de edifício.

Outro domínio apoiado diz respeito ao desenvolvimento rural. O número de explorações/beneficiários apoiados ultrapassou os 53 mil e foram apoiados mais de 7 mil projetos de desenvolvimento local.

Por fim no domínio do mar foram apoiados 417 projetos no âmbito dos investimentos a bordo; apoiadas 142 empresas em matéria de transformação dos produtos da pesca e aquicultura e 83 projetos no domínio da proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos e da eficiência energética e atenuação das alterações climáticas.