Portugal acolhe dois centros de inovação da NATO

Portugal foi escolhido para acolher dois centros de inovação em Defesa no âmbito do Acelerador de Inovação da NATO, o Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA), revelou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros. “Estas infraestruturas deverão iniciar operações em 2023”, chegando por isso a tempo de uma já anunciada insistência do Governo português nos gastos com o sector da Defesa.

“O projeto DIANA é um instrumento que visa acelerar o desenvolvimento de soluções tecnológicas emergentes e disruptivas no seio da NATO, principalmente tecnologias de duplo uso com aplicação na área da segurança e defesa”. Será de recordar que a maioria dos analistas considera que os investimentos que vão aumentar no sector podem ser uma oportunidade para colocar vários sectores em linha com esta opção estratégica do Governo – decorrente diretamente da invasão da Ucrânia por parte da Rússia e do novo papel que a NATO atingiu em termos da perceção de segurança da maioria dos europeus.

“Portugal vai receber um Accelerator Network Site e um Test Centre, a instalar na Arsenal do Alfeite, em Almada, e no Centro de Experimentação Operacional da Marinha, em Tróia, respetivamente”, especifica o Ministério da Defesa. “A instalação destas estruturas em território nacional representa uma relevante oportunidade para a economia de defesa nacional e sua aproximação à rede de inovação que agora nasce na Aliança”.

Entre os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Portugal foi um dos países com duas candidaturas aprovadas, especifica ainda a nota do ministério. Recorde-se que a NATO está atualmente presente em Portugal através do Joint Analysis & Lessons Learned Centre, em Lisboa, e da Academia de Comunicações e Informações e do comando da Naval Striking and Support Forces NATO, (STRIKFORNATO), em Oeiras.

Portugal integra o grupo de 12 membros fundadores da Aliança Atlântica, a par da Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Holanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido e EUA. A Aliança é atualmente constituída por 30 aliados.