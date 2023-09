Portugal apura-se para oitavos de final do Europeu de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol apurou-se hoje para os oitavos de final do Campeonato da Europa da modalidade, depois de vencer a Turquia por 3-2, no seu último jogo do grupo D, que decorre em Telavive.

4 Setembro 2023, 19h47