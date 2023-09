Portugal atraiu 248 projetos de investimento direto estrangeiro no ano passado

Em 2022, Portugal subiu à sexta posição dos países europeus com mais projetos de investimento direto estrangeiros. A Alemanha é o país que mais investiu no país com um total de 36 projetos.

12 Setembro 2023, 09h50

Portugal atraiu um total de 248 projetos de investimento direto estrangeiro no ano passado, um valor que representa aumento de 24% face a 2021. Os serviços de Software e Tecnologia de Informação (TI), serviços às empresas, vendas e marketing foram as áreas que mais investimento atraíram, conclui o EY Attractiveness Survey divulgado esta terça-feira. No relatório, a EY indica ainda que este é um número recorde de projetos de investimento estrangeiro em Portugal, o que posiciona o país “entre os dez países europeus de projetos de investimento direto estrangeiro, sobretudo vindos da Alemanha, EUA, França, Reino Unido e Espanha”. Ora, a EY aponta que a Alemanha foi o principal investir em território português, com um total de 36 projetos no ano passado. O relatório diz ainda que o sector de Software & Serviços TI conquistou 39 projetos de investimento, com Alemanha, EUA e França a representaram 39,4% do total de projetos. Neste último relatório, Portugal subiu para a sexta posição do ranking do países europeus com mais projetos deste tipo, registando “o terceiro maior crescimento da União Europeia”, num avanço de 6,7% em termos de PIB. “Entre 2020 e 2022, Portugal foi o quarto país europeu a atrair o maior número de projetos em Software e TI. O país combina vários fatores de atratividade para sectores movidos pela inovação e, hoje, tem sete unicórnios, mais do que Itália, Espanha e Grécia juntas”, destaca Miguel Farinha, Strategy and Transactions Leader da EY Portugal. Já Miguel Cardoso Pinto, partner da EY- Parthenon Leader, aponta que a inovação se destaca “como um dos principais catalisadores para atrair investimento”. “As empresas são obrigadas a ter uma capacidade de inovação resiliente, garantindo que podem recalcitrar os seus modelos de negócio, enquanto se aventuram em novos produtos e mercados, numa economia em constante mudança”, sublinha. O investimento em Portugal tem dado tantos frutos que os países que contavam com poucos projetos de investimento os aumentaram. Os Países Baixos contavam, em 2021, com quatro projetos e aumentaram-nos para 14 no ano passado, enquanto que a Dinamarca passou de dois para oito projetos.

