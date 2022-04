Portugal coloca 3.000 milhões de Obrigações a 10 anos com juro de 1,67%

A venda de dívida portuguesa a 10 anos foi feita hoje pelo IGCP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública) com um juro de 1,67%. Trata-se de um novo benchmark da dívida da República. Foi feita uma emissão sindicada de Obrigações do Tesouro a 10 anos, com data de vencimento em julho 2032. A colocação foi feita a uma yield indexada à taxa de mid swap a 10 anos acrescida de um spread 35 pontos base. O valor da emissão foi de 3.000 milhões de euros.

Filipe Silva, Diretor de Investimentos do Banco Carregosa, comentou esta emissão de Obrigações do Tesouro a 10 anos, dizendo que “Portugal veio ao mercado, com uma emissão sindicada a 10 anos e estabelecer um novo Benchmark para a dívida nacional. Assistimos a uma subida da taxa face à emissão comparativa de 7 de abril de 2021, altura em que emitimos o benchmark“.

“A procura foi forte, os livros superaram os 15,5 mil milhões de euros, para uma emissão de 3.000 milhões. O cupão foi estabelecido na taxa mid swap do euro a 10 anos, que está nos 1,32%, adicionada de um spread de 35 pontos base, o que dá uma taxa final de 1,67%”, refere Filipe Silva que lembra que há um ano o cupão tinha sido de 0,3%, o que representa uma subida de cerca de 137 pontos base no custo desta nova emissão.

“A subida acaba por refletir o momento que temos no mercado de dívida. Os bancos centrais, com o BCE incluído, têm vindo a anunciar o fim dos programas quantitativos, seguidos de subidas de taxas de juro, para fazer face à elevada inflação que se tem mostrado mais persistente do que inicialmente se esperava”, defende o Diretor de Investimentos do Banco Carregosa.

“Por outro lado, temos a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que trouxe um risco adicional para a Europa e ainda agravou mais a questão inflacionista. Apesar do aumento dos prémios de risco que estamos a verificar globalmente e que podem vir a prejudicar os países mais endividados, ainda estamos longe dos níveis críticos de taxas”, conclui.

Esta é a segunda venda sindicada de dívida pública portuguesa este ano, depois da colocação de três mil milhões de euros em obrigações do Tesouro (OT) a 20 anos com um juro próximo de 1,2%.

As vendas sindicadas garantem parte substancial da colocação. O IGCP contratou para esta emissão os bancos Barclays, BBVA, CaixaBI, Deutsche Bank, JP Morgan e Santander como joint lead managers da operação.

No mercado secundário a dívida portuguesa a 10 anos está a subir 6,01 pontos base para 1,57%.