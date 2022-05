Portugal com quatro casos suspeitos de hepatite aguda em crianças

A Direção-Geral da Saúde recebeu a notificação de quatro casos suspeitos de “hepatite aguda de etiologia desconhecida” até ao dia de hoje. A entidade liderada por Graça Freitas aponta, em comunicado, que as crianças têm entre sete meses e oito anos de idade.

As crianças apresentam um “quadro clínico de hepatite aguda, estando em curso a avaliação laboratorial complementar e a avaliação epidemiológica”. Os casos suspeitos apresentam sintomas no passado mês de abril e estiveram internadas mas nenhum apresentou complicações graves, apresentando uma recuperação do quadro clínico.

“Os quatro casos suspeitos forma identificados nas regiões de saúde do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. Todos testaram negativo para hepatite A, B e C e SARS-CoV-2, aguardando-se ainda resultados para a hepatite E em duas situações”. De acordo com a DGD, um dos quatro casos testou positivo para adenovírus e a amostra já se encontra a ser analisada no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

A entidade de saúde não sabe qual a origem da infeção mas “encontram-se em investigação fatores como viagens ou ligações entre os casos”, estando Portugal já em contacto com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

De forma a prevenir mais infeções e perante o desconhecimento da transmissão da infeção, a DGS apela a que as crianças que apresentem sintomas respiratórios e gastrointestinais evitem creches ou estabelecimentos de educação ou ensino.

Assim, a entidade recomenda a higienização das mãos, a etiqueta respiratória, o arejamento e ventilação dos espaços interiores ou a limpeza e desinfeção frequente de equipamentos e superfícies.