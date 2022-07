Portugal conta com o terceiro maior rácio da dívida sobre o PIB da UE no primeiro trimestre de 2022 face ao período homólogo, tendo recuado 12 pontos percentuais, de acordo com o Eurostat.

O rácio do défice público do sector público em relação ao PIB foi de 2,3% no zona euro e 2,2% na União Europeia (UE) no primeiro trimestre do ano.

Grécia, Itália e Portugal registam os rácios mais elevados da dívida pública em relação ao PIB, com 189,3%, 152,6 e 127%, respetivamente; por outro lado, Estónia (17,6%), Luxemburgo (22,3%) e Bulgária (22,9%) registaram os mais baixos.

Numa nota enviada esta quinta-feira à imprensa, o gabinete de estatísticas europeu aponta para uma diminuição nos défices em comparação com o quarto trimestre de 2021 tanto para a zona euro e a UE, mas o défice manteve-se a um nível elevado em comparação com o período pré-pandémico.

Segundo o Eurostat, o rácio do PIB caiu devido a uma diminuição mais forte das despesas totais em comparação com a quebra das receitas totais, bem como devido a um PIB mais elevado em comparação com o quarto trimestre do ano passado, que continuaram a ser influenciadas pelas respostas políticas à pandemia, apesar de em menor grau.

No primeiro trimestre de 2022, a maioria dos Estados Membros continuou a registar um défice governamental.

No primeiro trimestre de 2022, as receitas governamentais totais na zona euro ascenderam a 47,0% do PIB, um decréscimo em comparação com 48,3% no quarto trimestre de 2021.

As receitas totais ajustadas sazonalmente na zona euro diminuíram aproximadamente 19 mil milhões de euros, em comparação com o quarto trimestre do ano anterior, enquanto as despesas totais na zona do euro foram de 49,3% do PIB, uma descida face aos 51,7% do trimestre anterior.

A despesa governamental total diminuiu em cerca de 53 mil milhões de euros em comparação com o trimestre anterior, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete de estatísticas, as receitas governamentais totais foram de 46,3% do PIB no primeiro trimestre deste ano, um decréscimo em comparação com 47,5% do PIB no quarto trimestre de 2021.

Quanto às receitas totais ajustadas sazonalmente na UE, o Eurostat aponta para uma diminuição em cerca de 17 euros mil milhões de euros em comparação com o quarto trimestre de 2021.

Na UE, a despesa total dos governos foi de 48,5% do PIB, uma diminuição em comparação com 50,8% do PIB no trimestre anterior, e a despesa total ajustada sazonalmente na UE diminuiu em cerca de 55 mil milhões de euros face ao o trimestre anterior.