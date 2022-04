Portugal continental com 81,9% do território em seca moderada

Portugal continental continuava a 15 de abril em situação de seca, com 81,9% do território em seca moderada e 17,9% em seca severa, segundo dados esta quinta-feira divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA, que atualizou a monitorização da seca meteorológica em Portugal continental em 15 de abril, destaca que “alguns locais” dos distritos de Bragança, Santarém, Setúbal e Beja estavam em seca severa.

De acordo com o IPMA, a quantidade média de chuva até 15 de abril foi inferior ao valor normal mensal para o período de referência, entre 1971 e 2000, correspondendo a 38%.

O boletim refere que o período de outubro de 2021 a 15 de abril de 2022 foi o terceiro mais seco desde 1931 (depois de 2004/05 e 1998/99).

A percentagem de água no solo diminuiu em quase todo o território continental, com as regiões mais interiores, como Trás-os-Montes e Beira Alta, com valores inferiores a 20% e “com alguns locais a atingirem o ponto de emurchecimento permanente”.