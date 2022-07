Portugal voltou a comprar gás natural à Rússia este ano. As compras tiveram lugar em março e maio, já três meses depois do início da invasão da Ucrânia, e colocam a Rússia como o terceiro maior importador de gás para o país este ano.

A Nigéria (52%) e os Estados Unidos (34%) lideram este ranking, com a Rússia a surgir na terceira posição, pesando mais de 7% no gás importado até maio, segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia (DGEG). As compras tiveram lugar em março e maio deste ano, num total de 187 mil metros cúbicos normais (Nm3).

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor