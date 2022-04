Portugal é considerado “o país mais amigável do mundo” pela Globe Trotter Travel

Portugal sacou a primeira posição no ranking dos países mais amigáveis do mundo, obtendo uma pontuação de 94%, sendo que a média global foi de 67%.

O inquérito, realizado a 180 países, e conduzido pela plataforma The Travel da agência de viagens Globe Trotter Travel, denominado “The Expat Insider Survey” teve como objetivo apurar os países mais amigáveis do mundo. Para tal, foi recolhida informação sobre a forma como os cidadãos de cada país trata os estrangeiros, a facilidade em fazer amizades com os locais, bem como a probabilidade em o cidadão estrangeiro estabelecer residência permanente no país de visita.

Portugal ocupa, pela primeira vez, a primeira posição neste inquérito, seguido-se o Taiwan, México, Camboja, Bahrein, Costa Rica, Oman, Colômbia, Vietname e Canadá. Segundo o The Travel, “os expatriados adoram a amizade calorosa do povo português”.

Cerca de 36% pessoas inquiridas afirmaram sentir-se imediatamente “em casa” em Portugal, um valor que corresponde a quase o dobro da média global. Destas pessoas, cerca de 47% responderam contemplar a possibilidade de permanecer no país indefinidamente. Um número significativo de inquiridos afirmou que a maior parte dos amigos que possuem em Portugal são residentes.

Na perspetiva oposta, o Kuwait ocupa pela quarta vez consecutiva a posição de país menos amigável com cidadãos expatriados, seguido da Suíça e Áustria. Alguns expatriados apontam o surgimento de um sentimento anti-expatriados no Kuwait. Quando aos outros dois países, o The Travel cita um “desinteresse em fazer amizades” por parte dos austríacos e a “frieza e inquietação” dos suíços como razões principais que levam aos expatriados a considerar estes países menos abertos a cidadãos estrangeiros.

No que diz respeito ao índice de felicidade, os países escandinavos lideram: a Finlândia lidera a lista pela quinta vez consecutiva, segundo o Relatório Mundial de Felicidade (WHP na sigla original) de 2022. A Dinamarca, a Islândia, a Suíça e a Holanda ocupam as posições seguintes. O relatório mede a esperança média de vida, O PIB per capita, os apoios sociais, os níveis de corrupção, a confiança social, a generosidade e a liberdade para estabelecer o ranking. Portugal ocupa a posição número 56 no WHP, e o Afeganistão é considerado o país mais infeliz do mundo.