Portugal é dos países europeus onde população empregada mais cresceu no segundo trimestre

A par de Portugal, também a Lituânia e Malta registaram uma taxa de 1,3%, empatando a três com o maior crescimento do emprego quando comparado com primeiro trimestre do ano.

7 Setembro 2023, 13h04

Portugal registou um dos maiores crescimento de pessoas empregadas no segundo trimestre do ano. Esta é a conclusão do Eurostat, que analisou a taxa de emprego na Zona Euro e União Europeia nos últimos três meses. Zona euro cresce menos do que estimado no segundo trimestre Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, de agosto, notavam um aumento de 54,7 mil pessoas empregadas entre abril e junho de 2023 face aos três meses anteriores. Em comparação com o segundo trimestre de 2022, o número de pessoas empregadas cresceu em 77,6 mil. Os dados mostram que o número de pessoas empregadas aumentou em 54,7 mil face ao trimestre anterior e em 77,6 mil face ao segundo trimestre de 2022. A par de Portugal, também a Lituânia e Malta registaram uma taxa de 1,3%, empatando a três com o maior crescimento do emprego quando comparado com primeiro trimestre do ano. Entre abril e junho, a taxa de emprego aumentou 0,2% na Zona Euro e 0,1% na União Europeia. No primeiro trimestre, a Zona Euro tinha apresentado um crescimento de 0,5% e a UE de 0,4%. Em comparação com o período homólogo, o emprego cresceu 1,3% na Zona Euro e 1,1% na União Europeia, ligeiras descidas face aos 1,6% e 1,5%, respetivamente, do primeiro trimestre. O órgão estatístico nota que a União Europeia agrupava 216,3 milhões de pessoas empregadas no segundo trimestre do ano, sendo que 168,5 milhões se encontravam na Zona Euro. Por sua vez, a Estónia registou o maior declínio do emprego no período em análise, tendo perdido 1,5% da população empregada, enquanto a Roménia perdeu 0,8% e a Croácia 0,7%.

