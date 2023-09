Portugal e a Macedónia do Norte assinaram pela primeira vez um acordo bilateral de cooperação no domínio da Defesa, que inclui áreas como a ciberdefesa, “programas conjuntos de instrução e treino” ou as indústrias deste setor.

13 Setembro 2023, 11h25

Numa nota enviada à Lusa, o Ministério da Defesa Nacional refere que o acordo bilateral foi assinado no passado dia 11 de setembro, em Escópia, pela ministra da Defesa portuguesa, Helena Carreiras, e a homóloga da Macedónia do Norte, Slavjanka Petrovska.

O acordo inclui cooperação em áreas como “política de segurança e defesa”, operações humanitárias e de manutenção da paz no contexto da NATO, Nações Unidas e União Europeia (UE), “estabelecimento de programas conjuntos de instrução e treino” ou ainda “cooperação no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa da UE e iniciativas associadas, designadamente missões militares”.

Prevê-se ainda a cooperação na área das indústrias de Defesa, ciberdefesa, “proteção do ambiente em instalações militares” e “questões de género e papel das mulheres nas Forças Armadas”.

Na recente visita que fez à Macedónia do Norte (entre 10 e 11 de setembro), Helena Carreiras reiterou, junto do Presidente da Macedónia do Norte, Stevo Pendarovski, e da sua homóloga, o apoio de Portugal à adesão deste país à União Europeia, segundo o Ministério da Defesa.

Para o Governo, a entrada daquele país “contribuirá para o enriquecimento do projeto europeu e para a estabilidade da região dos Balcãs, sobretudo no atual contexto decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia”, assinala Helena Carreiras.

Nesta visita, a ministra da Defesa portuguesa abordou ainda temas como o apoio de ambos os países à Ucrânia ou a “importância do combate à desinformação russa face à escala global desta guerra e o seu impacto em diversas regiões do mundo”.

Em março de 2020, a Macedónia do Norte aderiu oficialmente à Aliança Atlântica.

Os aliados aprovaram em fevereiro de 2019 o protocolo de acesso da Macedónia do Norte à NATO, após a ex-república jugoslava ter aceitado a mudança do nome na sequência de um acordo com a Grécia que pôs termo a um prolongado contencioso histórico.

