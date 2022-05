Portugal é o campeão europeu nas reservas de gás natural

Se houvesse uma liga dos campeões para as reservas de gás natural, Portugal seria coroado campeão europeu. O país regista atualmente o maior nível de reserva (em percentagem) da União Europeia.

Portugal conta com as suas reservas nos 88%, seguido da Polónia com 81%. Mais atrás, a vizinha Espanha surge na tericeira posição, mas à distância: 62%, os dados referem-se a 4 de maio e são da responsabilidade da GIE-AGSI.

A média europeia situa-se atualmente nos 35%, muito abaixo da reserva obtida por Portugal.

No fim da tabela, surgem a Bélgica (15%), Croácia (18%) e Bulgária (19%).

A maioria economia europeia, a Alemanha, conta com 36%. Já a França conta com 35%.

Fora da UE, a Ucrânia conta com as suas reservas nos 14%, enquanto o Reino Unido conta com 87%.

O cenário muda quando olhamos para a quantidade de gás em reserva. Neste ranking, a Alemanha lidera com 87,4 terawatts hora. Segue-se Itália (74 TWh) e França (46,5 TWh).

Portugal conta com 3,1 TWh. No fim do ranking surgem a Suécia com níveis quase em zero, Croácia (0,8 TWh), Bélgica e Bulgária (com mais de 1 TWh).

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) também divulgou hoje o seu primeiro de um novo relatório trimestral sobre a utilização das infraestruturas de gás.

“No que respeita a Portugal, o valor atual do gás armazenado em cavernas subterrâneas, situadas na região de Leiria, coincide com a meta de 80%”, segundo o relatório da entidade presidida por Pedro Verdelho. O documento também destaca que na “Europa Central, os níveis de stock são significativamente mais baixos”.

Segundo os dados apresentados pela ERSE, referentes ao primeiro trimestre, apenas Portugal, Espanha e Polónia contam com armazenamentos acima dos 50%. Vários países contam com as reservas abaixo dos 20%: Bélgica, Áustria, Hungria, Bulgária, Croácia e Eslováquia. Holanda, Roménia e Alemanha contam com as reservas entre os 20% e os 30%, com Itália e República Checa com reservas entre os 30% e os 40%.