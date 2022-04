Portugal é sétimo país da União Europeia com mais novos casos diários de Covid-19

“Este Orçamento do Estado irá fazer um esforço muito significativo para ajudar não só as famílias, mas também as empresas com um suplemento de mais de mil milhões de euros, tendo em conta este conflito que vivemos na Ucrânia”, referiu o deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, Miguel Iglésias, frisando que, acima de tudo, o OE2022 vai beneficiar os mais idosos, os trabalhadores por conta de outrem, os jovens e os empresários.