A lista da William Russell, elaborada com dados referentes à saúde pública e segurança pessoal e digital, é liderada por três países europeus: Islândia, à cabeça, Dinamarca, em segundo, e Irlanda.

7 Setembro 2023, 08h27

Portugal é o sétimo país mais seguro para expatriados viverem e trabalharem, revela esta quinta-feira, 7 de setembro, a William Russell, empresa especializada em seguros de saúde para expatriados, que analisou dados referentes a segurança pessoal, saúde pública e segurança digital.

O ranking, cujo Top 20 não inclui nenhum país africano nem da América Latina, é liderado pela Islândia, país com níveis de criminalidade relativamente baixos.

A Dinamarca é o segundo país mais seguro com um nível de criminalidade também muito baixo e cerca de 10,4% do PIB direcionado para cuidados de saúde. Neste país, a banda larga tem cobertura nacional e é de alto padrão.

A Irlanda é o terceiro país da lista dos mais seguros para quem vem de fora trabalhar, oferecendo um bom desempenho em muitas áreas, incluindo emprego, saúde, segurança e satisfação com a vida. Em termos de trabalho, a segurança cibernética é uma indústria em rápido crescimento, apresentado atualmente para cima de 60 empresas e startups, e 7.000 empregos.

Ranking País Pontuação geral 1 Islândia 1.124 2 Dinamarca 1.310 3 Irlanda 1.312 4 Nova Zelândia 1.313 5 Áustria 1.316 6 Singapura 1.332 7 Portugal 1.333 8 Eslovénia 1.334 9 Japão 1.336 10 Suíça 1.339

5 dicas para expatriados, segundo a William Russell

1.Investigue. É fundamental entender o país de destino antes de lá chegar, incluindo os riscos potenciais e como evitar ou minimizar o seu impacto.

2. Conheça a cultura. Para evitar colocar-se em situações embaraçosas, o melhor é familiarizar-se antecipadamente com as sensibilidades culturais do país para onde vai.

3. Esteja seguro e protegido. Antes de sair, certifique-se de que todas as janelas e portas estão trancadas e que não há objetos de valor ou bens à mostra.

4. Certifique-se de que está clinicamente pronto. Alguns países exigem vacinas específicas, o que pode incluir a vacina contra a Covid-19.

5. Rede de segurança. É fundamental ter um plano B para o caso de acontecer algo imprevisto.