Portugal em linha com Europa. PSI perde terreno pressionado por energia

No dia em que António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, esteve em Moscovo em novo esforço diplomático para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, as notícias de que a Rússia interrompeu as entregas de gás para a Polónia sob o contrato Yamal trouxeram mais tensão ao mercado, com reflexo na subida dos preços do gás natural.