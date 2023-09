A seleção portuguesa de futebol de sub-21 estreou-se hoje com uma vitória no Grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025 da categoria, ao bater Andorra por 3-0, em jogo disputado em Paços de Ferreira.

8 Setembro 2023, 18h26

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 estreou-se hoje com uma vitória no Grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025 da categoria, ao bater Andorra por 3-0, em jogo disputado em Paços de Ferreira.

A equipa das ‘quinas’ chegou ao intervalo a vencer, com um golo de Henrique Araújo, aos 32 minutos, e ampliou a vantagem na segunda parte, com tentos de Fábio Silva, aos 60, e Tiago Tomás, aos 71.

Com este resultado, Portugal, que apenas disputou uma partida, está no segundo lugar do grupo com três pontos, os mesmos que somam Bielorrússia e Andorra (ambas em quatro jogos), com menos um ponto do que o líder Ilhas Faroé (dois jogos), enquanto a Grécia tem um ponto em um jogo e a Croácia ainda não jogou qualquer partida.

AJO // AJO

Lusa/fim