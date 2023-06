O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal saudou hoje Moçambique pelo 48.º aniversário da independência do país, destacando as “excelentes relações” bilaterais e a proximidade entre os dois povos.

25 Junho 2023, 14h49

“Feliz Dia da Independência, Moçambique! As excelentes relações Portugal-Moçambique assentam na forte proximidade entre os dois povos e num espírito de parceria abrangente e transversal nos planos bilateral, europeu, regional, multilateral e na CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”, refere a nota publicada pelo ministério liderado por João Gomes Cravinho na rede social Twitter.

Também os Estados Unidos da América (EUA) assinalaram a data com uma mensagem do porta-voz do secretário de Estado, Antony Blinken, que realçou o crescimento das relações entre os dois países.

“Hoje, estendo as minhas felicitações ao povo de Moçambique no momento em que celebram o aniversário da independência do vosso país. Nos últimos 48 anos, as nossas relações cresceram para refletir o nosso compromisso comum de alcançar a paz e a estabilidade sustentáveis que todos os moçambicanos merecem”, lê-se na nota oficial publicada na página do Departamento de Estado.

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, expressou ainda o desejo de “alegria e prosperidade” a todos os moçambicanos, enfatizando a amizade entre Moçambique e EUA, além das “parcerias para reforçar a democracia e o respeito pelos direitos humanos, promover o comércio e o investimento, melhorar a saúde, expandir as oportunidades de educação, conservar o ambiente e combater o extremismo violento e o crime transnacional”.

“Como parceiros e amigos, incluindo no Conselho de Segurança da ONU, a nossa visão partilhada para um futuro brilhante para todos os moçambicanos impulsiona o nosso desejo de capacitar todos aqueles que trabalham para criar uma sociedade mais equitativa, pacífica e inclusiva”, concluiu.

Moçambique celebra hoje 48 anos após a proclamação da independência em 1975 pelo então Presidente Samora Machel, após uma luta armada de libertação contra o regime colonial português que começou em 1964.