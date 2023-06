O projeto europeu InterConnect tem um milhão de euros para financiar até dez soluções digitais ligadas ao sector da energia. Como Portugal tem iniciativas em curso deixa de ser elegível.

20 Junho 2023, 11h42

As empresas de alguns dos 27 Estados-membros da União Europeia, entre os quais não está Portugal, podem candidatar-se a novos apoios à digitalização do sector energético, no âmbito do projeto InterConnect, liderado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).

Até à próxima segunda-feira, dia 26 de junho às 16h00, as organizações europeias têm a hipótese de inscrever-se para receber financiamento para desenvolverem e implementarem aplicações tecnológicas para tentar mitigar o impacto da crise energética. Porém, como Portugal, os Países Baixos, a Itália e a Grécia já têm demonstradores em funcionamento neste projeto europeu, foram automaticamente excluídos desta chamada.

Apesar disso, se as outras empresas estrangeiras elegíveis ganharem, podem propor a operacionalização de demonstradores noutros países, como por exemplo instalar essa tecnologia em território luso, neerlandês, italiano ou grego. O montante disponível é de cerca de um milhão de euros e destina-se a startups, pequenas e médias empresas (PME) e de grande dimensão, sendo que cada uma só poderá receber no máximo 100 mil euros.

O programa com 50 parceiros de onze países “tem como objetivo desenvolver e implementar aplicações energéticas que possam ajudar a mitigar o impacto da atual crise energética, aumentando a estabilidade da rede, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa e os custos energéticos para os consumidores, através do Quadro Europeu Comum de Referência para a Energia”, lembra o INESC TEC.

“Os participantes da call irão desenvolver uma Aplicação Energética que irá recorrer aos módulos de interoperabilidade semântica desenvolvidos no âmbito do InterConnect, de forma a interpretar sinais de operadores de redes elétricas e informar os consumidores sobre a melhor altura do dia para utilizar os respetivos eletrodomésticos e sistemas”, afirmou David Rua, coordenador do projeto e investigador do INESC TEC.

O processo de seleção divide-se em duas etapas: primeiro, até dez projetos serão escolhidos para desenvolver um Plano de Especificação e Desenvolvimento num mês e, depois, até sete poderão integrar, implementar e testar as suas aplicações de energia. “Esta é uma oportunidade para as empresas se dedicarem a um domínio com alta visibilidade, propondo aplicações e criando modelos de negócios baseados na participação dos consumidores, contribuindo ativamente para a resiliência da rede”, diz David Rua.

