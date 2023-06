Em causa está o objetivo de dar “a vez” à Europa. A candidatura de Portugal foi feita de forma conjunta com Espanha e Marrocos.

23 Junho 2023, 18h55

A Arábia Saudita vai retirar a candidatura conjunta que realizou, a par do Egito e da Grécia, à organização do Campeonato do Mundo 2030 de futebol, de acordo com o que está a ser reportado na imprensa internacional. Uma decisão que surge na sequência de o Egito ter optado pelo mesmo caminho.

A decisão deixa Portugal mais próximo de poder estar entre os organizadores, depois de ter apresentado uma candidatura juntamente com Espanha e Marrocos. De recordar que a outra candidatura existente junta quatro países da América do Sul (Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai).

De acordo com o grego “Khatimerini”, os sauditas terão optado por desistir da candidatura ao Mundial, como forma de dar “a vez” à Europa para “sediar a principal competição internacional de futebol”.

O Egito avançou em abril com a decisão de deixar de fazer da candidatura conjunta à organização do Mundial.

De acordo com os relatos daquela altura, o príncipe e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, terá prometido à Grécia que iria financiar os estádios que seriam construídos para receber jogos do Campeonato do Mundo 2030.

De resto, a Arábia iria receber 75% dos jogos, caso a candidatura apresentada pelos três países fosse a escolhida pela FIFA, organização que rege o futebol à escala global.

A candidatura vencedora vai ser anunciada em 2024.