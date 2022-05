Portugal obrigado a importar mais produtos petrolíferos refinados em 2021 com encerramento da refinaria de Matosinhos

Portugal teve de importar mais produtos petrolíferos refinados em 2021 devido ao encerramento da refinaria de Matosinhos pela Galp.

A conclusão é de um relatório da Direção-Geral de Energia (DGEG) que apontou que a importação de produtos refinados subiu 16,7% em 2021 para um tal de 4,359 milhões de toneladas.

“O encerramento da refinaria de Matosinhos em abril de 2021, reforçou a necessidade de importação de refinados para compensar a procura interna”, aponta a DGEG no seu estudo.

Além do aumento da quantidade de refinados importados em 16,7%, a subida do preços destas matérias-primas, fez com que o país tivesse um acréscimo de 83,7% para comprar produtos refinados num total de 2,2 mil milhões de euros. Por sua vez, a exportação de refinados caiu 9% em 2021 face a período homólogo para 6,3 milhões toneladas.

Entre os produtos refinados importados com maiores subidas, encontra-se o jet fuel (combustível para aviação com uma subida de quase 6.000% para 120,6 mil toneladas. Seguem-se os asfaltos com uma subida de 82% para 227,2 mil toneladas; os gasóleos com uma subida de 50,5% para 1,2 milhões de toneladas.

A fatura energética de Portugal (exportações versus importações) disparou 83% em 2021 para os 5.342 milhões de euros. “Para este aumento do saldo importador contribuiu, principalmente, o aumento generalizado dos preços energéticos, em grande parte motivado pela pandemia Covid-19 e a instabilidade dos preços ao nível internacional”, segundo a DGEG.

A Direção-Geral de Energia destaca que no ano passado “verificou-se uma redução generalizada quer das quantidades importadas de produtos energéticos quer das exportadas. Relativamente ao valor pago em termos de fatura, verificou-se um aumento significativo na globalidade dos produtos”.

Este aumento deveu-se à “evolução dos preços nos mercados internacionais, nomeadamente devido à cotação do Brent que aumentou 63,7% e a mudança nas condições dos mercados quer a nível nacional como internacional. Por sua vez, a mesma conjuntura internacional de aumento de preços no valor das exportações, que resultou num aumento de 36,4% (em euros), face a 2020, não compensou o aumento do valor das importações de 83,3%, conjugado com uma redução das quantidades exportadas”.

Exportações de gasóleo a partir da refinaria da Galp em Sines estão em risco

A Galp admitiu a 20 de abril que a capacidade exportadora de gasóleo a partir da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, pode vir a ser afetada este ano devido à falta de gasóleo de vácuo no mercado, um produto essencial para produzir o combustível que abastece a maioria dos automóveis em Portugal, por exemplo.

“Temos assegurado o stock para abril, mas para maio ainda está em aberto. O que acontece é que vamos reduzir em 10% a 20% [produção de gasóleo]. Não afeta empregos nem o abastecimento do mercado interno. Estamos a trabalhar para manter a refinaria a funcionar”, disse o presidente executivo da Galp, Andy Brown na ocasião.

“Estamos agora à procura de alternativas. Afetou-nos e pode afetar Sines a prazo. Isto significa que não vamos conseguir exportar produtos no futuro se não conseguirmos obter alternativas”, previu o gestor britânico.

“Não estamos a aceitar o fornecimento russo. Assegurámos o abastecimento de abril, mas ainda não assegurámos para maio”, detalhou Andy Brown.

No início de março, a Galp anunciou que iria deixar de comprar este produto à Rússia, que é essencial para produzir gasóleo. Na altura, a presidente do conselho de administração da Galp disse que ““este terrível ato de agressão da Rússia contra a Ucrânia viola em absoluto os valores que a Galp defende, como a Liberdade e os Direitos Humanos. Num contexto tão complexo e terrível, a nossa decisão é simples: a Galp não vai contribuir para financiar a guerra”.