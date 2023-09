Portugal treina hoje no Estádio Algarve, palco do duelo de segunda-feira com o Luxemburgo, naquela que será a última sessão da formação lusa antes do encontro do Grupo J de apuramento para o Euro2024 de futebol.

10 Setembro 2023, 04h29

Portugal treina hoje no Estádio Algarve, palco do duelo de segunda-feira com o Luxemburgo, naquela que será a última sessão da formação lusa antes do encontro do Grupo J de apuramento para o Euro2024 de futebol.

A equipa de Roberto Martínez tem uma sessão agendada para as 17:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 16:45, também no Estádio Algarve, o selecionador e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do embate da sexta jornada, em conferência de imprensa.

No sábado, a seleção nacional fez trabalho de recuperação na Quinta do Lago, onde está a estagiar, com os titulares do duelo com a Eslováquia (1-0) a ficarem no ginásio e com Rúben Neves a aparecer sem limitações.

O capitão Cristiano Ronaldo, castigado, é baixa certa para o jogo com o Luxemburgo, com Gonçalo Ramos a ser o escolhido para o ocupar o seu lugar no ‘onze’, como anunciou o próprio Roberto Martinez na sexta-feira, após o encontro de Bratislava.

Após cinco jornadas, Portugal lidera o Grupo J com 15 pontos, cinco pontos mais que Eslováquia e Luxemburgo, que partilham o segundo lugar, e nove que a Bósnia-Herzegovina, quarto. A Islândia é quinta posicionada, com três, enquanto o Liechtenstein continua em último a zero.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para segunda-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do inglês John Brooks.

LG // JP

Lusa/Fim