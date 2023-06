No mês de maio registou-se um aumento de 4.100 pessoas empregadas face ao mês anterior, atingindo-se o valor recorde de 4.931.800 pessoas empregadas.

29 Junho 2023, 18h54

A Randstad, empresa especializada em em soluções de trabalho flexível e recursos humanos, realizou uma análise aos dados publicados sobre o emprego do do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Serviço Público do Emprego Nacional (IEFP), relativos a maio, na qual concluiu que registou-se um aumento de 4.100 pessoas empregadas face ao mês anterior.

No mês de maio registou-se um valor recorde de 4.931.800 profissionais, tendo-se registado uma subida relativamente ao período homologo de 62.500 pessoas empregadas.

O desemprego diminuiu tanto na população feminina como na masculina, tendo 2.800 mulheres deixado de estar em situação de desemprego e 3.100 homens.

Segundo os dados publicados pelo IEFP, o número de pedidos de emprego diminuíram em maio assim como os desempregados, em relação ao mês anterior.

Em maio a taxa de desemprego recuou para 6,4%.

Isabel Roseiro, diretora de marketing da Randstad, afirma “segundo os dados registados pelo IEFP, em maio, 285.855 pessoas encontravam-se desempregadas. Este é o número mais baixo para o mês de maio de toda a série histórica estatística apresentada pelo IEFP desde o ano de 2003”.