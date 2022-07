Portugal registou 35.945 novos casos de Covid-19 e 107 mortes na última semana

Portugal registou 35.945 novos casos de Covid-19 e 107 mortes na semana entre 12 e 18 de julho, uma descida de 12.898 casos e 28 óbitos em relação à semana anterior, segundo os dados revelados pela Direção Geral de Saúde (DGS) esta sexta-feira, 22 de julho.

De acordo com o boletim semanal, a incidência caiu 26%, para 349 casos por 100 mil habitantes. A mortalidade também recuou 21%, para 12 óbitos por milhão de habitantes.

Na semana em análise, registou-se também uma diminuição no internamentos totais (1.029 , menos 111 do que nos sete dias anteriores) e dos internamentos em UCI (menos oito, para 49).

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais casos, com 15.292. Seguiu-se o Norte, com 8.418, o Centro, 4.956, Algarve, 2.597, e Alentejo (1.746). Na Região Autónoma dos Açores contabilizaram-se 1.736 novas infeções, e na Região Autónoma da Madeira 1.200.

Quando comparado com a semana anterior todas regiões registaram uma descida no número de casos. Lisboa e Vale do Tejo verificou menos 5.869 infeções, o Norte 2.801, o Centro 2.216, o Algarve 844 e o Alentejo 529. Já as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira observaram menos 341 e 298 novos contágios, respetivamente.

O relatório semanal contempla também os dados da vacinação contra a Covid-19: 100% das pessoas com mais de 25 anos já têm a vacinação completa e nas restantes faixas etárias a percentagem é superior a 97%, excetuando nas crianças com idades entre os 5 e os 11 anos, cujo percentagem não ultrapassa os 42%.

Quanto à dose de reforço, já foi administrada em 97% das pessoas com 80 ou mais, em 98% das pessoas entre os 65 e 79 anos, em 88% das pessoas entre os 50 e 64 anos, em 66% das pessoas entre os 25 e os 49 anos e em 52% em pessoas com idades entre os 18 e os 24 anos. Já a segunda dose de reforço foi administrada em 59% da população com 80 ou mais anos já recebeu a segunda dose de reforço, bem como 1% das pessoas entre os 65 e os 79 anos.