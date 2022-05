Portugal registou mais 76.183 casos de Covid-19 e 125 mortes na última semana

Portugal registou mais 76.183 novos casos de Covid-19 na semana de 26 de abril e 2 de maio, o que significou um aumento de 18.950 casos em relação à semana anterior, segundo os dados revelados pela Direção Geral de Saúde (DGS) esta sexta-feira, 6 de maio.

De acordo com o boletim semanal a incidência subiu 33%, para 740 casos por 100 mil habitantes.

A região do Norte foi a que registou mais casos na semana em análise: 24.903. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 22.213, o Centro com 16.706, o Alentejo com 4.821 e o Algarve com 2.998. Na Região Autónoma da Madeira contabilizaram-se 1.447 novas infeções e na dos Açores 3.105. Quando comparado com a semana anterior, apenas a Região Autónoma da Madeira não registou um aumento de casos.

O Norte registou mais 7.596 contágios, o Centro 5.540, Lisboa e Vale do Tejo (3.497), o Algarve (513), o Alentejo (1.190), os Açores (886) e a Madeira observou menos 192 novos casos.

Por outro lado, verificou-se uma descida nos internamentos em enfermaria. Naquele período, registaram-se menos 89 doentes internados para um total de 1.119, enquanto que internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) estiveram 60 pessoas, mais 11 quando comparado com a semana anterior.

Registou-se ainda um aumento no número de mortes por Covid-19. Na semana passada, morreram mais 125 pessoas, em relação às 123 da semana anterior. A DGS informa no boletim que o risco de mortalidade cresceu 2% para 12 por um milhão de habitantes.

O relatório semanal contempla também os dados da vacinação contra a Covid-19: 100% das pessoas com mais de 50 anos já têm a vacinação completa e nas restantes faixas etárias a percentagem é superior a 96%, excetuando nas crianças com idades entre os 5 e os 11 anos, cujo percentagem sobe para 35%.

Quanto à dose de reforço, já foi administrada em 95% das pessoas com 80 ou mais, em 97% das pessoas entre os 65 e 79 anos, em 83% das pessoas entre os 50 e 64 anos, em 59% das pessoas entre os 25 e os 49 anos e em 45% em pessoas com idades entre os 18 e os 24 anos.