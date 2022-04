Portugal registou mais de 70 mil casos de Covid-19 na última semana

O relatório da Direção Geral de Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, indica que na última semana Portugal acumulou mais 70.111 infeções por Covid-19 e mais 148 mortes. Nos últimos sete dias, houve assim menos 5.169 infeções e mais oito óbitos.

A incidência do vírus SARS-CoV-2 em Portugal é agora de 681 casos por 100 mil habitantes (menos 7%) e o risco de transmissibilidade (Rt) fixa-se nos 0,97. A taxa de mortalidade, que mostra o número de óbitos observados em sete dias por um milhão de habitantes, é de 14 (mais 6%).

Quanto à pressão nos hospitais, a DGS revela que se contabilizaram 1.180 internamentos (mais 16) por diagnóstico de Covid-19, entre os quais 61 em unidades de cuidados intensivos (menos três em UCI).

Por regiões, no Norte a DGS registou 13.899 pessoas com Covid-19, mais 551 do que na semana passada, no Centro 13.109 (menos 1.941 nos últimos sete dias), 26.739 em Lisboa (menos 2.901), 4.641 no Alentejo (menos 594) e 4.621 no Algarve (menos 196). Nos Açores detetaram 2.363 casos, mais 140 e 4.739 na Madeira (menos 228).

Relativamente aos óbitos, nos últimos sete dias, o Norte registou 31 (mais cinco), o Centro detetou 32 mortes (menos nove), 52 em Lisboa (mais seis), sete no Alentejo (menos quatro), 14 no Algarve (mais oito). Na última semana, nos Açores morreu uma pessoa (menos duas) e na Madeira onze (mais quatro).

O grupo etário que mais casos acumulou nos últimos sete dias foi a faixa etária entre os 40 e 49 anos que contabilizou 11.878 casos, menos 878 do que na semana passada.

Quanto à cobertura vacinal, a faixa etária mais vacinada é a dos 80 anos ou mais com 100% da vacinação completa e 95% com vacinação de reforço. As faixas etárias entre 50 e 64 anos também já têm 100% da vacinação completa. Já entre os 5 e 11 anos apenas 31% tem o esquema vacinal completo.

Notícia em atualizada às 20h32