Os mestrados da Nova SBE, Católica-Lisbon e ISCTE destacam-se no ‘ranking’ de 2023 do Financial Times, divulgado esta segunda-feira. Pedro Oliveira, dean da Nova SBE, 15ª no mundo e melhor portuguesa, lança a escada à concorrência: “existe uma oportunidade de criar um cluster de educação entre as principais escolas de negócios portuguesas”.

10 Setembro 2023, 23h01

Já houve um ano em que foram quatro. Este ano, são três. No grupo dos 100 mais reputados mestrados de Gestão do globo figuram três programas portugueses: Nova SBE, Católica-Lisbon e ISCTE-IUL estão mais uma vez em destaque no ranking de 2023 do prestigiado jornal Financial Times (FT), divulgado esta segunda-feira, 11 de setembro, e que é liderado pela HEC Paris e dominado pelas escolas francesas: 21 programas em 95.

O Mestrado Internacional em Gestão da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) é o melhor português da lista: 15.º no mundo, posição que repete e consolida. Para este desempenho contribuiu de forma significativa a pontuação obtida no critério Salário Anual, onde se verifica um aumento de 25% face ao ano anterior. Também no critério Empregabilidade a 3 meses, a Nova SBE regista um crescimento face ao ano anterior, conseguindo em 2023 uma percentagem de 97%.

Pedro Oliveira, diretor da Nova SBE, destaca a performance da Escola e a consolidação da sua vocação internacional: “É uma realidade e não podíamos estar mais orgulhosos do caminho percorrido. Na era global que vivemos são os próprios alunos que ‘exigem’ experiências internacionais e os fantásticos resultados que obtivemos neste ranking nos principais parâmetros internacionais – 41% ‘corpo docente internacional’ e 13ª posição no critério ‘mobilidade internacional de trabalho’ – confirmam que a Nova SBE tem uma reputação de excelência reconhecida internacionalmente”.

O dean salienta ainda a classificação obtida no critério Pegada de Carbono, o que demonstra na sua leitura que “não só somos atores e defensores do tema sustentabilidade como também justifica a nossa aposta estratégica na área da sustentabilidade”.

Pedro Oliveira lembra que a Nova SBE não é a única escola portuguesa em destaque nestes rankings e lança a escada à concorrência e aos poderes públicos: “existe uma oportunidade de criar um cluster de educação entre as principais escolas de negócios portuguesas. Estas escolas têm um papel fundamental na alteração de mentalidades e na capacitação de jovens e de executivos, com as competências necessárias para o sucesso dos negócios e uma visão mais estratégica e informada sobre o que é necessário fazer”.

O segundo português da lista é o Mestrado em Gestão da Católica Lisbon School of Business & Economics. Ascende este ano à 26º posição do mundo, no que é o seu melhor lugar de sempre, após uma subida de 19 lugares nos últimos dois anos. A Escola da Palma de Cima figura na restrita lista do FT há 13 anos e mantém consistentemente uma elevada classificação.

Entre os vários critérios que contribuem para este resultado estão a taxa de empregabilidade superior a 90% nos 3 meses após a conclusão do mestrado, a elevada proporção de professores (40%) e alunos (93%) internacionais, bem como a paridade de género nos alunos e professores.

Nesta edição, o FT introduziu um critério de avaliação relacionado com a classificação de ensino para a sustentabilidade (ESG), tendo a Escola de negócios da Universidade Católica alcançado a melhor posição em Portugal e o Top 30 mundial. Este critério avalia a proporção de horas de ensino dedicadas à ética, questões sociais, ambientais e de boa governação, refletindo o posicionamento e dedicação da Escola ao tema do impacto positivo na sociedade.

O International Master In Management da Católica-Lisbon exibe igualmente pergaminhos como plataforma de lançamento da carreira internacional dos seus graduados, cuja qualidade é reconhecida pelas empresas com uma subida média de salário de 55% em três anos.

Numa reação aos resultados, Filipe Santos, dean da Católica-Lisbon School of Business & Economics, destaca: “É uma validação da nossa estratégia de nos afirmarmos pela qualidade e rigor do nosso conhecimento e aprendizagem, atraindo os melhores professores e alunos e sendo atualmente uma das melhores escolas de gestão do mundo”. Este resultado, acrescenta, “inspira-nos a fazer mais e melhor para formar uma nova geração de líderes capazes de ser agentes de inovação e impacto positivo nas empresas e na sociedade. Fazer um mestrado na Católica-Lisbon é a escolha certa e um passaporte para uma carreira de sucesso e com propósito”.

O Mestrado em Gestão de Empresas da Iscte Business School está entre os 90 melhores do mundo, segundo o ranking Financial Times Masters in Management 2023. Com uma subida de 12 posições, a escola de gestão do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa ocupa este ano o 62.º lugar, sendo a instituição portuguesa que mais subiu na classificação geral.

“A subida de 12 posições reflete o nosso compromisso com os estudantes, docentes, staff e parceiros e consolida a reputação internacional da Iscte Business School como uma escola de referência para aqueles que procuram um ensino de excelência e uma progressão de carreira”, afirma Maria João Cortinhal, diretora da Iscte Business School.

“A dedicação dos nossos docentes e a excecional qualidade dos nossos estudantes são os pilares que sustentam o sucesso da Iscte Business School. Estamos orgulhosos de liderar em Portugal e de figurar entre os melhores a nível global no aumento percentual do salário dos nossos graduados, assim como na relação qualidade-preço do nosso mestrado. Estes feitos refletem a excelência que perseguimos diariamente e solidificam o nosso lugar de destaque no Financial Times Masters in Management 2023 Ranking”, destaca Cortinhal.

A Iscte Business School figura ainda no Top 10 mundial na perspetiva de progressão salarial dos seus mestres e no Top 25 global, colocando-se como a escola de gestão em Portugal na relação qualidade-preço no respetivo mestrado.

A francesa HEC Paris, a suíça, University of St Gallen, a London Business School, do Reino Unido, e as também francesas ESCP Business School e Essec Business School, são as cinco primeiras do ranking de 2023, que, entre outros, inclui 21 mestrados franceses e dez indianos.

O ranking Masters in Management 2023 Financial Times avalia e lista os 100 melhores mestrados de Gestão de todo o mundo, contemplando 18 indicadores para classificar a qualidade do mestrado e da escola em três principais dimensões: progresso de carreira dos alumni, diversidade da escola e experiência internacional e investigação, bem como o critério extraordinário de apontamentos adicionais, incluídos para aferir elementos diversos que complementam a qualidade do estabelecimento e curso.

Descarregue aqui o ranking Masters in Management do Financial Times 2023

