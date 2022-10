Portugal terá quebrado compromisso relativo à Zona Franca

Portugal contrariou a promessa que tinha feito relativamente à Zona Franca, avança o Público. O compromisso passava por não aplicar IRC de 3%, 4% e 5% aos lucros gerados fora da Madeira, contudo essa garantia foi quebrada e foram garantidos auxílios ilegais, acrescenta a mesma publicação.

O Público refere que apesar de Portugal ter consciência do que estava a fazer acabou por conceder “reduções fiscais sem controlo” independentemente do local de atividade das empresas.

O Tribunal Geral da União Europeia decidiu rejeitar, a 21 de setembro, o recurso de Portugal da decisão da Comissão Europeia de considerar ilegais as ajudas de Estado à Zona Franca da Madeira (ZFM).

O Governo da Madeira, através da Secretaria Regional das Finanças, disse, a 21 de setembro, que ia recorrer da decisão do Tribunal da União Europeia que rejeitou o recurso do Estado Português, em articulação com a Região Autónoma da Madeira, contra a decisão da Comissão Europeia sobre as ajudas à Zona Franca da Madeira.

O executivo madeirense reforçou que vai “encetar todas as diligências necessárias” junto do Governo da República, no sentido de reagir legalmente contra esta decisão, recorrendo judicialmente da mesma.

Uma investigação da Comissão Europeia concluiu, em dezembro de 2020, que a aplicação do regime de auxílios da Zona Franca da Madeira (Regime III) em Portugal “não está em conformidade” com as decisões da Comissão em matéria de auxílios estatais de 2007 e 2013.

A investigação da Comissão chegou à conclusão que as reduções fiscais de que beneficiaram estas empresas “não contribuíram verdadeiramente” para o desenvolvimento da região, e “violaram as regras” da União Europeia referente a auxílios estatais.

“Portugal deve agora recuperar o auxílio incompatível, acrescido de juros, junto de empresas que não preenchiam as condições”, disse a Comissão Europeia.

A Comissão Europeia refere que abrangidas pela decisão estão as empresas que “receberam mais de 200 mil euros ao abrigo do regime de auxílios da Zona Franca da Madeira (Regime III), e que “não podem demonstrar que os seus rendimentos tributáveis ou postos de trabalho criados estão ligados a atividades efetivamente realizadas na região”.

O auxílio a empresas instaladas na Zona Franca, referiu a Comissão Europeia, estava dependente do “número de postos de trabalho criados ou mantidos na Madeira”, e os lucros aos quais se poderia aplicar a redução do IRC “deveriam resultar de atividades efetiva e materialmente realizadas na Madeira”, critérios que no entender da Comissão Europeia não foram cumpridos por algumas dessas empresas.