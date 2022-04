Portugal teve a terceira maior quebra da UE no rácio da dívida pública

O ano de 2021 foi sinónimo de uma redução homóloga do défice orçamental tanto na Zona Euro como na União Europeia, indicam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat. Também o rácio da dívida pública encolheu e, neste ponto, Portugal destacou-se entre os demais estados-membros, ao ter registado um dos maiores recuos. Só a Grécia e o Chipre conseguiram um decréscimo superior ao luso.

De acordo com o gabinete de estatísticas do velho continente, no ano passado, o défice orçamental da Zona Euro situou-se em 5,1% do Produto Interno Bruto (PIB), quando em 2020 tinha ficado em 7,1%. Já na União Europeia, fixou-se em 4,7% do PIB, valor que compara com o défice de 6,8% verificado em 2020.

Todos os estados-membros (exceto a Dinamarca e o Luxemburgo) registaram défices orçamentais, em 2021, tendo os valores mais elevados sido verificados em Malta (com um défice de 8%), Grécia (7,4%) e Letónia (7,3%). Portugal aparece mais abaixo nessa tabela, com um défice orçamental, em contabilidade nacional, de 2,8%.

Quanto ao rácio da dívida pública, o Eurostat avança que também neste ponto o ano de 2021 trouxe um decréscimo: na Zona Euro, passou-se de um rácio de 97,2% para 95,6% e, na União Europeia, houve uma quebra de 90% para 88,1%.

“No final de 2021, os rácios da dívida pública mais baixos foram registados na Estónia (18,1%), Luxemburgo (24,4%), Bulgária (25,1%), Dinamarca e Suécia (ambos com 36,7%)”, detalha esta sexta-feira o gabinete de estatísticas, que avança que em 14 Estados-membros este indicador ficou acima de 60% do PIB.

Portugal encaixa-se nesse grupo, já que regista um rácio de 127,4%, e é mesmo o país do bloco comunitário com a terceira maior dívida, atrás somente da Grécia (193,3%) e da Itália (150,8%).

Ainda assim, em 2021, Portugal conseguiu destacar-se entre os demais Estados-membros ao ter registado a terceira maior redução do rácio em questão, que passou, assim, de 135,2% para os tais 127,4%, uma diferença de quase oito pontos percentuais (7,8), que só é superada pela Grécia (que registou um recuo de 13 pontos percentuais) e pelo Chipre (com uma quebra de 11,4 pontos percentuais).

O Governo português já tinha anunciado que em 2021 o rácio da dívida pública tinha registado a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. Isto após ter registado um agravamento recorde em 2020, por efeito da crise pandémica.