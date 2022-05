Portugal vai emitir até 750 milhões com maturidade em 2030

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública acaba de anunciar que vai realizar no próximo dia 11 de maio pelas 10h30 horas um leilão da Obrigações do Tesouro com maturidade em 18 de outubro de 2030, com um montante indicativo entre 500 milhões e 750 milhões de euros.

A dívida a emitir tem assim o prazo de oito anos.

No passado dia 6 de abril, o IGCP regressou ao mercado de dívida de médio e longo prazo com uma emissão sindicada de 3 mil milhões de euros do novo benchmark a 10 anos a OT 1,65% com maturidade a 16 de julho de 2032 e a procura superou 15 mil milhões de euros, cinco vezes a oferta.

O ICGP mandatou o Barclays, BBVA, CaixaBI, Deutsche Bank, J.P. Morgan e o Santander como ‘joint lead managers’ naquela que foi a segunda emissão de venda sindicada realizada este ano.

O programa de financiamento do Tesouro para o segundo trimestre prevê emissões de Obrigações do Tesouro (OT) através da combinação de sindicatos e leilões, com colocações esperadas de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão.

A dívida a 10 anos está hoje a subir 2,22 pontos base no mercado secundário para uma yield de 2,18%.

“Os leilões de OT terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP) e poderão ser realizados à 2.ª ou 4.ª quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão”, informa a agência liderada por Cristina Casalinho.