Ao todo são oito as startups nomeadas para a primeira edição desta plataforma que visa impulsionar a inovação nos setores financeiro e de pagamentos.

26 Junho 2023, 14h57

O Visa Innovation Program Europe selecionou, de um total de 111 candidaturas recebidas entre Portugal e Espanha, oito fintechs para participar na edição deste ano.

O destaque vai para as portuguesas Coverflex (a solução de compensação flexível que permite às empresas agregar a gestão das compensações para além do salário), a Fraudio (a tecnológica que oferece soluções, para o ecossistema de pagamentos, de deteção de fraude baseadas em ferramentas de AI/ML) e a HolyWally (uma plataforma B2B de white-label wallet-as-a-service que permite um tempo de comercialização mais rápido e uma experiência personalizada para clientes de emissores de contas e cartões).

As restantes são as espanholas Dedomena AI, Dogood people, Goscore, Reveni e Toqio. Todas elas vão usufruir de formação e orientação especializadas para poderem acelerar as suas soluções e expandir-se internacionalmente com o apoio da rede global da Visa, bem como, com o apoio e expertise das empresas parceiras do programa, a Hackquarters e a Fintech Solutions.

Gonçalo Santos, Country Manager da Visa em Portugal, mostra-se orgulhosa “por termos o Visa Innovation Program Europe 2023 em Portugal e Espanha e, assim, alargar esta trajetória de sucesso a nível internacional. Com este projeto, a Visa pretende continuar a ligar o ecossistema fintech, atuando como uma rede aberta e disponível, proporcionando-lhes a visibilidade necessária para que possam escalar os seus negócios. Em suma, com este programa queremos continuar a contribuir para o desenvolvimento dos pagamentos do futuro”.

Já Kaan Akın, CEO e fundador da Hackquarters, destaca o apoio ao ecossistema de startups, pela vontade de “continuar a ajudar empreendedores ambiciosos a estabelecerem contacto com os parceiros corporativos certos. A Hackquarters participa no Visa Innovation Program Europe (VIPE) desde 2018 e continua a aumentar a sua rede de colaboração com base numa parceria mutuamente benéfica, para nós e para a Visa, enquanto líder financeiro global”.

Por fim, António Veiga Ferrão, Diretor Executivo da Fintech Solutions, promete trabalhar arduamente durante os próximos meses com as startups selecionadas e o ecossistema que a VISA proporciona. Realça ainda que “é também muito positivo estar a trabalhar a nível ibérico, e aproveitar os fortes laços entre Portugal e Espanha”.

O Visa Innovation Program Europe surgiu com o objetivo de impulsionar a inovação nos setores financeiro e de pagamentos. Esta plataforma de colaboração e aceleração de fintechs reúne um ecossistema diversificado de empreendedores, que vão ter a mentoria e apoio da Visa, assim como da sua rede global de parceiros.

O programa, que desde 2018 já recebeu mais de mil candidaturas, contou nesta edição com mais de 300 – oriundas da Grécia, Chipre, Malta, Turquia, Espanha, Itália e Portugal.