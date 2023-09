Os portugueses trocam cada vez mais de smartphones com a saída de uma nova tecnologia. Este momento produz lixo eletrónico e uma enorme pegada carbónica difícil de mitigar. A Swappie aposta no recondicionamento de produtos eletrónicos, nomeadamente iPhones, para depois os vender a preços mais acessíveis do mercado. Só em 2022 tiveram uma receita de 208 milhões de euros e Portugal encaixou-se no top5 de faturação. O Jornal Económico falou com Luísa Vasconcelos e Sousa, country manager da Swappie em Portugal, para perceber como é que a empresa evitar o lixo e aposta na circularidade da tecnologia.

6 Setembro 2023, 14h08

São acumulados milhões de toneladas de lixo eletrónico anualmente. De que forma é que a Swappie impede isto?

Um dos motivos que leva as pessoas a acumular lixo eletrónico está na dúvida sobre o que fazer com os aparelhos antigos. Na Swappie, conseguimos prolongar o ciclo de vida destes dispositivos através da recolha dos mesmos e do seu recondicionamento para que voltem a funcionar como novos, conseguindo assim estender o seu valor por mais tempo, reduzindo o consumo e produção de novos aparelhos e fortalecendo a economia circular através de algo tão simples como comprar aos consumidores os iPhones que já não usam para os recuperar completamente e vendê-los a um preço mais acessível.

Como pode o consumo tecnológico mudar quando todos os anos saem uma a duas atualizações de telemóveis?

Sabemos que os consumidores trocam de telemóvel, em média, a cada dois anos, e também é verdade que muitos aparelhos já não suportam as atualizações necessárias para continuarem a operar, mesmo a um nível básico. Os ficheiros pesam cada vez mais, há fotografias infinitas que queremos sempre guardar, as aplicações ocupam muito espaço.

Se é inevitável termos de trocar de telemóvel, então tomemos a melhor escolha pelo planeta: os aparelhos recondicionados são uma das opções de consumo mais sustentáveis para o ambiente. Além de reforçar a economia circular, ao prolongar a utilidade do aparelho, um telemóvel recondicionado tem menos 74% de impacto carbónico quando comparado com um telemóvel novo.

Qual a diferença entre produtos em segunda mão e recondicionados ?

Esta é uma das diferenças mais importantes de compreender, para garantir que os consumidores estão informados sobre o que são, realmente, produtos recondicionados.

Um produto em segunda mão já teve outras funções, passando depois para outro utilizador, sem especial atenção ao seu estado. Já um produto recondicionado é um produto que atravessou um processo de recondicionamento para garantir que está em pleno funcionamento, como se de um smarthopne novo se tratasse. No caso da Swappie, esse processo é composto por 52 passos, e é desenvolvido pelas nossas equipas de técnicos especializados nos nossos próprios centros de recondicionamento, para maior controlo de qualidade.

Um estudo da Kantar diz que 40% dos produtos adquiridos em segunda mão são tecnológicos. Este é um bom valor ou já deveria ser melhor ?

É um número positivo, sem dúvida, mas não tão elevado como outras categorias de produto, como os livros ou a roupa. Sabemos também que metade dos portugueses já está a comprar mais em segunda mão do que nos últimos cinco anos, o que nos revela um cenário otimista para o futuro de um consumo mais consciente. Ao mesmo tempo, um estudo da IDC diz-nos que, só em 2022, o mercado dos smartphones recondicionados cresceu 11,5%, e na Swappie também registamos um crescimento muito positivo nos 17 mercados onde operamos.

A informação e o esclarecimento sobre produtos usados e recondicionados é essencial para continuarmos a promover estes produtos como opções mais sustentáveis para o planeta, contribuindo ativamente para reduzir o lixo eletrónico no mundo.

Na vossa visão, o que ainda impede os consumidores de adquirir telemóveis ou outros produtos tecnológicos em segunda mão?

De acordo com um estudo que realizámos, percebemos que há vários fatores que levam os portugueses a preferir produtos tecnológicos novos, entre eles a qualidade de funcionamento, o estado da bateria e os sinais de uso.

Recentemente, e de forma a responder a essas preocupações e exigências, lançámos também produtos na Série Premium, uma categoria que inclui modelos que estão 100% como novos em todos os sentidos.

Ao mesmo tempo, para além de algumas pessoas ainda não compreenderem bem do que se tratam produtos recondicionados, existem algumas preocupações associadas à compra destes aparelhos, como confiança no processo ou na qualidade do produto final. Para responder a estas questões, na Swappie oferecemos uma experiência de compra simplificada e com um apoio ao cliente especializado. Antes de serem disponibilizados, os nossos iPhones atravessam um processo rigoroso para ficar pronto a usar, e ainda temos uma garantia extensa, de dois anos, sob qualquer modelo, reforçando a confiança dos consumidores na sua escolha.

Aliado ao facto de a grande maioria dos consumidores optar por produtos recondicionados pelo impacto ambiental destes, cuidados como estes contribuem para desenhar um cenário positivo para o crescimento destes produtos como primeira escolha na hora da compra.

Como se pode reforçar a economia circular na tecnologia?

Desde logo, é importante informar e ter um papel mais ativo na literacia dos consumidores, explicando do que se tratam estes produtos tecnológicos recondicionados e ajudando a desmistificar alguns preconceitos que ainda existem. Aumentar a oferta de produtos recondicionados contribui também para generalizar o acesso, diversificando assim a quantidade e o tipo de produtos disponibilizados e respondendo às preferências de um público mais vasto.

Além disso, é importante que todos os players envolvidos na cadeia de valor dos produtos tecnológicos estejam cada vez mais alerta para o impacto ambiental da sua atividade. Existem processos, componentes, etapas que é possível otimizar para trabalharmos, em conjunto, por um setor mais sustentável.

Como é que as marcas podem ser mais responsáveis sobre este tema?

Promover uma escolha informada e consciente é fundamental neste caminho. Depois, é importante incentivar a entrega, em locais próprios, de aparelhos estragados ou fora de uso, para que possam ser devidamente reciclados sem comprometer o ambiente. Por fim, a promoção da valorização dos aparelhos em bom estado é essencial para reforçar a economia circular. Através da transformação, recuperação e recondicionamento destes produtos, conseguimos prolongar a sua vida útil e reduzir a quantidade de novos aparelhos produzidos.

A par destas ações, as marcas podem e devem procurar alargar a sustentabilidade a toda a sua cadeia produtiva – das componentes à logística, da operação à entrega. O compromisso com o ambiente e com a economia circular deve ser constante e refletir-se em todos os players envolvidos no processo.

Qual o volume de negócios da Swappie neste ano que passou?

No total dos 17 mercados em que atuamos, em 2022 alcançámos uma receita de 208 milhões de euros, sendo que Portugal está no top 5 de países com melhor performance da Swappie, o que nos mostra como os consumidores portugueses estão abertos à mudança dos seus hábitos de consumo.

Qual o produto mais procurado pelos consumidores portugueses?

Temos verificado que os produtos mais populares mudam à medida que as preferências e os hábitos dos consumidores também se alteram. No ano passado, por exemplo, foi notório que os modelos mais procurados foram o iPhone 11 e iPhone 12 e neste ano espera-se uma tendência semelhante.